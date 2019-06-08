Политика
На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублейТАСС 08:35
На ПМЭФ-2019 было заключено 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей, заявил журналистам на итоговой пресс-конференции советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков.
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ПМЭФ-2019 установил рекорд: общая сумма подписанных соглашений превысила 3,1 триллиона рублей
Петербургский дневник07:01
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:40, Ашберн
Футбол
Россия забила 9 безответных мячей в ворота Сан-Марино
Статистика матча (Россия / Сан-Марино) Удары 29/0 Удары в створ ворот 14/0 Процент владения мячом 77 % / 23% Нарушения правил 8/8 Поданные угловые 10/0 Россия набрала 6 очков и поднялась на первое место в группе I. Сан-Марино без очков остался на последней позиции.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в суд
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в центре Оттавы
В центре Оттавы произошла стрельба, в результате которой погиб 41-летний канадский музыкант Маркленд Энтони Кэмпбелл из группы The Halfsizegiants.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".
Обновлено в 13:09
Общество
Радио Ватикана начало вещать на латыни
Радио Ватикана запустило в субботу, 8 июня, регулярную новостную программу на латинском языке, сообщает в Reuters.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес
Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной
Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».
Обновлено в 12:00
Здоровье
Врачи назвали главные ошибки, приводящие к ожирению
Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, какие пищевые привычки чаще всего провоцируют ожирение.
Обновлено в 12:22
Наука
Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес
Решетова переживает, что поправилась за время беременности
Решетова сообщила, что к тому моменту поправилась на 6-7 килограммов. Также она поставила смайлик «хрюшки», намекая на лишний вес.
Обновлено вчера в 10:59
Армия и оружие
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб
Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Авто
Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
Обновлено в 03:27
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ
Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы - в сопровождении верблюдов.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
Аэропорт Гоа закрыли из-за инцидента с МиГ-29К и пожара
Обновлено в 06:06
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Политика
Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что употреблял наркотики
В книге журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости употреблял наркотики.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
Политика
Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»
Парламент Молдавии в субботу принял декларацию "О захваченном государстве", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:36
Общество
Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова
Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
Обновлено в 12:52
Происшествия
Врачи не обнаружили серьезных травм у Голунова
Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, был задержан в Москве 6 июня.
Обновлено в 13:32
Политика
Конституционный суд Молдавии признал незаконным назначение премьера
В свою очередь парламент Молдавии единогласно принял декларацию, в которой осудил решения КС, признавшего незаконным указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства.
Обновлено в 15:14
Происшествия
На Шри-Ланке в автобусной аварии пострадали 19 человек
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
Экс-жену Валерия Меладзе обозвали «пиявкой»
«Значит Ирину все устраивало и она не хотела об этом говорить, ведь она, как пиявка, присосалась к мужу»,- отмечает блогер.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Собчак официально развелась с Виторганом
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:57
Экономика
Калви не вернут уплаченные за участие в ПМЭФ средства
Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви не вернут средства за участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:37
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43