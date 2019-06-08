На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублейТАСС 08:35

На ПМЭФ-2019 было заключено 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей, заявил журналистам на итоговой пресс-конференции советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков.

На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублей

Футбол Россия забила 9 безответных мячей в ворота Сан-Марино Статистика матча (Россия / Сан-Марино) Удары 29/0 Удары в створ ворот 14/0 Процент владения мячом 77 % / 23% Нарушения правил 8/8 Поданные угловые 10/0 Россия набрала 6 очков и поднялась на первое место в группе I. Сан-Марино без очков остался на последней позиции.

Происшествия Журналиста Голунова доставили в суд Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.

Происшествия Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в центре Оттавы В центре Оттавы произошла стрельба, в результате которой погиб 41-летний канадский музыкант Маркленд Энтони Кэмпбелл из группы The Halfsizegiants.

Происшествия Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".

Общество Радио Ватикана начало вещать на латыни Радио Ватикана запустило в субботу, 8 июня, регулярную новостную программу на латинском языке, сообщает в Reuters.

Шоу-бизнес Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».

Здоровье Врачи назвали главные ошибки, приводящие к ожирению Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, какие пищевые привычки чаще всего провоцируют ожирение.

Шоу-бизнес Решетова переживает, что поправилась за время беременности Решетова сообщила, что к тому моменту поправилась на 6-7 килограммов. Также она поставила смайлик «хрюшки», намекая на лишний вес.

Армия и оружие Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.

Происшествия Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.

Авто Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.

Происшествия Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100 Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.

Общество Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ «В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.

Шоу-бизнес Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы - в сопровождении верблюдов.

Происшествия Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.

Политика Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что употреблял наркотики В книге журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости употреблял наркотики.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.

Политика Парламент объявил Молдавию «захваченным государством» Парламент Молдавии в субботу принял декларацию "О захваченном государстве", передает корреспондент РИА Новости.

Общество Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".

Происшествия Врачи не обнаружили серьезных травм у Голунова Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, был задержан в Москве 6 июня.

Политика Конституционный суд Молдавии признал незаконным назначение премьера В свою очередь парламент Молдавии единогласно принял декларацию, в которой осудил решения КС, признавшего незаконным указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства.

Шоу-бизнес Экс-жену Валерия Меладзе обозвали «пиявкой» «Значит Ирину все устраивало и она не хотела об этом говорить, ведь она, как пиявка, присосалась к мужу»,- отмечает блогер.

Шоу-бизнес Собчак официально развелась с Виторганом Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, передает сайт kp.ru.

Экономика Калви не вернут уплаченные за участие в ПМЭФ средства Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви не вернут средства за участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).