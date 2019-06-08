Политика

На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублейТАСС 08:35

На ПМЭФ-2019 было заключено 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей, заявил журналистам на итоговой пресс-конференции советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков.
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На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублей

Мойка7808:31

На ПМЭФ подписали 650 соглашений на рекордную сумму 3,1 трлн рублей

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Кобяков: крупнейшими делегациями на ПМЭФ стали китайская и американская

ТАСС08:36

ПМЭФ-2019 установил рекорд: общая сумма подписанных соглашений превысила 3,1 триллиона рублей

Петербургский дневник07:01
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:05, Ашберн
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Недавно компания Huawei выпустила обновление для смартфона Huawei P30 Pro, которое добавило режим одновременной съёмки видео через главную камеру и через телеобъектив.
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Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
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Число волонтеров в России утроилось за пять лет

Количество волонтеров в России возросло втрое с 2014 года, сообщил в субботу председатель совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), член Общественной палаты России Артем Метелев на секции "Влияние волонтерства и КСО-программ на эффективность компаний и их сотрудников" в рамках Петербургского международного экономического форума.
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Президент Молдавии Игорь Додон принял решение выдвинуть на пост премьер-министра страны кандидатуру лидера Партии действия и солидарности Майи Санду.
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Россия обратилась в суд ООН по поводу Украины

Россия рассчитывает, что Международный суд ООН отклонит обвинения Украины в нарушении Москвой двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.
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