Политика

На ПМЭФ-2019 заключено соглашений на 3,1 трлн рублейДиалог вчера в 07:55

В этом году Петербургский международный экономический форум побил рекорд не только по посещаемости, но и по количеству и сумме подписанных соглашений.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Итоги ПМЭФ-2019

Коммерсантъ05:00

На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублей

ТАССвчера в 08:35

ПМЭФ-2019 установил рекорд: общая сумма подписанных соглашений превысила 3,1 триллиона рублей

Петербургский дневниквчера в 07:01

На ПМЭФ подписали 650 соглашений на рекордную сумму 3,1 трлн рублей

78.ruвчера в 07:45

На ПМЭФ подписали соглашения на сумму более 3,1 трлн рублей

Интерфаксвчера в 07:11

ПМЭФ в этом году посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира

РИА Новостивчера в 07:02

На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублей

Мойка78вчера в 08:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:28, Ашберн
Шоу-бизнес

Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера

Обновлено в 02:23
Футбол

Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50
Общество

На ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили свыше 500 человек

522 ученика, сдающие ЕГЭ в 2019 году в основной волне, были удалены за нарушения, в частности, за использование шпаргалок и мобильных телефонов.
Обновлено в 04:31
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде

Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Общество

Опубликованы первые результаты ЕГЭ

Рособрнадзор опубликовал первые результаты единых гоэкзаменов (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 13:21
Энергетика

Белоруссия вернула реверсом России 450 тысяч тонн грязной нефти

Белоруссия вернула России 450 тысяч тонн загрязнённой нефти. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».
Обновлено в 03:44
Общество

Температура в Москве приближается к рекордной

В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.
Обновлено в 03:19
Единоборства

Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC

Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Экономика

В МЭР отметили высокую квалификацию уезжающих на ПМЖ за рубеж россиян

Россия является донором высококвалифицированных специалистов для развитых экономик, около 90 процентов выезжающих на постоянное место жительства в другие страны россиян имеют такой статус, заявил в субботу замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес

Сергей Селин бросил жену ради студентки

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин признался в том, что ушел от жены ради молодой избранницы.
Обновлено в 03:25
Гаджеты

Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю

В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Общество

Народные приметы на 9 июня – Федоры, Федорин день

Наши предки называли 9 июня днем Федоры. Своё название в народном календаре этот день получил в честь мученицы Феодоры.
Обновлено вчера в 11:06
Авто

Составлен рейтинг топ-5 настоящих мужских внедорожников

Обновлено в 04:47
Автоспорт

Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады

В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.
Обновлено в 04:39
Музыка

Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили

Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Футбол

Россия забила 9 безответных мячей в ворота Сан-Марино

Статистика матча (Россия / Сан-Марино) Удары 29/0 Удары в створ ворот 14/0 Процент владения мячом 77 % / 23% Нарушения правил 8/8 Поданные угловые 10/0 Россия набрала 6 очков и поднялась на первое место в группе I. Сан-Марино без очков остался на последней позиции.
Обновлено вчера в 15:20
Авто

Компания Hyundai вывела на тесты хэтчбек Hyundai i20 нового поколения

Компания Hyundai готовит к дебюту новое поколение хэтчбека Hyundai i20 и его кросс-версии i20 Active.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских

В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес с дочерью выступили на сцене в одинаковых платьях

Для дуэта мать и дочь выбрали одинаковые красно-оранжевые платья с пышными юбками.
Обновлено в 02:43
Единоборства

Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238

Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Чем эти «муси-пуси» закончатся: Анастасия Костенко показала вторую маму

В комментариях Анастасия отметила, что считает маму мужа своей второй мамой.
Обновлено в 03:32
Футбол

Дзагоевым заинтересовался клуб из чемпионата Мексики

Мексиканский футбольный клуб "Тигрес" интересуется трансфером полузащитника московского ЦСКА и сборной России Аланом Дзагоевым, сообщает eluniversal.com.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Неизвестный «заминировал» Останкинскую телебашню

Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что существует угроза взрыва в Останкинской телебашне.
Обновлено в 05:20
Футбол

Пропустивший девять мячей вратарь Сан-Марино поблагодарил россиян

Голкипер сборной Сан-Марино выразил благодарность российским болельщикам за поддержку после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:03
Авто

Составлен рейтинг самых дорогих китайских кроссоверов на рынке РФ

Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 самых дорогих китайских кроссоверов в России.
Обновлено вчера в 14:26
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Россия и Белоруссия обсуждают возможность введения единой валюты

На Петербургском международном экономическом форуме введение общей валюты обсудили глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено вчера в 09:05
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное