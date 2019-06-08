На ПМЭФ подписали соглашения на сумму более 3,1 трлн рублейИнтерфакс 07:11

XXIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) объединил более 19 тысяч участников из 145 стран мира, на его площадках подписано 650 соглашений ну сумму 3 трлн 100 млрд рублей, сообщил на итоговой пресс-конференции заместитель председателя оргкомитета ПМЭФ, советник президента России Антон Кобяков в субботу.

На ПМЭФ подписали соглашения на сумму более 3,1 трлн рублей

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