Политика
На ПМЭФ подписали соглашения на сумму более 3,1 трлн рублейИнтерфакс 07:11
XXIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) объединил более 19 тысяч участников из 145 стран мира, на его площадках подписано 650 соглашений ну сумму 3 трлн 100 млрд рублей, сообщил на итоговой пресс-конференции заместитель председателя оргкомитета ПМЭФ, советник президента России Антон Кобяков в субботу.
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ПМЭФ-2019 установил рекорд: общая сумма подписанных соглашений превысила 3,1 триллиона рублей
Петербургский дневник07:01
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:10, Ашберн
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«Командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории», — говорится в коммюнике.
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Армия и оружие
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МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России в суде ООН
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Дознаватель московской полиции покончил с собой в ОВД
В московском ОВД покончил с собой сотрудник полиции — дознаватель отдела полиции «Гольяново» Николай Корохов.
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