Политика

На ПМЭФ подписали соглашения на сумму более 3,1 трлн рублейИнтерфакс 07:11

XXIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) объединил более 19 тысяч участников из 145 стран мира, на его площадках подписано 650 соглашений ну сумму 3 трлн 100 млрд рублей, сообщил на итоговой пресс-конференции заместитель председателя оргкомитета ПМЭФ, советник президента России Антон Кобяков в субботу.
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На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублей

Мойка7808:31

На ПМЭФ подписали 650 соглашений на рекордную сумму 3,1 трлн рублей

78.ru07:45

ПМЭФ в этом году посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира

РИА Новости07:02

На ПМЭФ подписали соглашения на сумму более 3,1 трлн рублей

Интерфакс07:11

На ПМЭФ-2019 заключено 650 соглашений на 3,1 трлн рублей

Коммерсантъ07:35

Кобяков: крупнейшими делегациями на ПМЭФ стали китайская и американская

ТАСС08:36

ПМЭФ-2019 установил рекорд: общая сумма подписанных соглашений превысила 3,1 триллиона рублей

Петербургский дневник07:01
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:10, Ашберн
Футбол

Украинский футболист в прямом эфире поцеловал журналистку

После матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии журналистка задала футболисту несколько вопросов, а затем игрок поцеловал ее в щеку.
Обновлено в 04:22
Футбол

Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории

Обновлено в 13:55
Происшествия

Врачи не обнаружили серьезных травм у Голунова

Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, был задержан в Москве 6 июня.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков

Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Мадонна скопировала идею для клипа у Светланы Лободы

Месяц назад Светлана Лобода сняла клип на песню «Пуля-дура».
Обновлено в 10:51
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Обновлено в 13:04
Происшествия

Суд дал адвокатам Голунова на ознакомление с делом 15 минут

Судья Никулинского суда города Москвы предоставил юристам задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на ознакомление с материалами дела 15 минут.
Обновлено в 12:58
Спорт

ИААФ не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Обновлено в 13:36
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом

В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб

Дуб, который в апреле прошлого года посадили президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон, погиб, сообщает газета Monde.
Обновлено в 13:15
Политика

Санкции против Крыма назвали ошибкой в ЕС

Глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард назвала ошибкой введение санкций в отношении Крыма, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:01
Армия и оружие

Командование «ООС» не планирует мира на Донбассе

«Командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории», — говорится в коммюнике.
Обновлено в 03:48
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Политика

Путин напомнил о китайской пословице на фоне торговых споров США и КНР

Президент России Владимир Путин прокомментировал торговую войну КНР и США китайской пословицей.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия

Полиция разогнала водометами акцию «желтых жилетов» в Монпелье

Обновлено в 12:33
Происшествия

Журналиста Голунова доставили в суд

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

«Чертило опущенный»: Комбат «Донбасса» поглумился над потерями «Азова», нацисты грозят ему «спросить за базар»

«Откровения» комбата вызвали резкую реакцию боевиков «Азова».
Обновлено в 13:15
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера США

Обновлено в 12:44
Авто

Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель

В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В Москве задержали участников пикета в поддержку журналиста Голунова

Обновлено в 03:57
Политика

Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду

Парламент Молдавии в субботу, 8 июня, утвердил состав правительства во главе с лидером правой оппозиции Майей Санду.
Обновлено в 12:39
Авто

Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport

Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено в 07:33
Общество

Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Происшествия

В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Щелковском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 10:15
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Политика

МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России в суде ООН

Представители Министерства иностранных дел Российской Федерации заявили, что Международный суд ООН отклонит иск Украины против России до его рассмотрения по существу.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Дознаватель московской полиции покончил с собой в ОВД

В московском ОВД покончил с собой сотрудник полиции — дознаватель отдела полиции «Гольяново» Николай Корохов.
Обновлено в 13:35
Происшествия

В Петербурге задержали байкера, уронившего спутницу под иномарку

Обновлено в 13:38
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