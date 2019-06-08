Политика
На ПМЭФ-2019 заключено 650 соглашений на 3,1 трлн рублейКоммерсантъ вчера в 07:35
«В текущем году было заключено рекордное количество соглашений, из них не составляющих коммерческую тайну — 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн руб.»,— рассказал господин Кобяков (цитата по ТАСС).
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ПМЭФ-2019 установил рекорд: общая сумма подписанных соглашений превысила 3,1 триллиона рублей
Петербургский дневниквчера в 07:01
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Обновлено вчера в 23:37
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Удар российской авиации по боевикам в Сирии сняли на видео
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Армия и оружие
Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США
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Обновлено вчера в 13:28
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Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
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Токаев первым проголосовал на выборах президента Казахстана
Обновлено в 00:05
Политика
Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду
Парламент Молдавии утвердил состав правительства во главе с Майей Санду. За это решение проголосовал 61 депутат из 101.
Обновлено вчера в 11:43
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WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии
Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии.
Обновлено вчера в 18:43
Общество
Лотерейный билет с выигрышем в $530 млн продали в США
По его данным, билет разыгрывался в рамках лотереи Mega Millions, победившими числами, которые были озвучены в ходе розыгрыша, стали 17, 19, 27, 40 и 68, а также «мега-шар» 2. Уточняется, что на сумму $530 млн можно приобрести 833 автомобиля Ferrari.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Жители Венеции провели акцию против захода круизных судов в лагуну
На главной площади Венеции Сан-Марко в субботу, 8 июня, около трех тысяч человек приняли участие в манифестации против захода крупных круизных лайнеров в Венецианскую лагуну.
Обновлено вчера в 17:17
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Обновлено вчера в 23:09
Космос
В 2021 году на Луну отправится первый робот
Стало известно, что впервые на Луну отправится миниатюрный робот на четырех колесах.
Обновлено 07 июня в 15:23
Происшествия
Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".
Обновлено вчера в 13:09
Политика
Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»
Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».
Обновлено вчера в 20:44
Экономика
Проектирование метро в Ростове-на-Дону начнется в 2020 году
Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону.
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Политика
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:21
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Шевченко нокаутировала соперницу ударом ногой в голову
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Технологии
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Технология 5G совершит революцию в современном мире и навсегда изменит многие привычные нам вещи, считает генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.
Обновлено вчера в 04:04
Шоу-бизнес
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Обновлено в 00:20
Футбол
Норвежские футболистки разгромили Нигерию на чемпионате мира
Женская сборная Норвегии обыграла команду Нигерии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Обновлено вчера в 16:59
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Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия
Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил жидкость для очистки труб
Бари Алибасов - младший рассказал, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено вчера в 13:09
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
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Дело Ивана Голунова передано для расследования в ГУВД Москвы
Руководитель пресс-службы столичной полиции сообщил, что уголовное дело журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова передано для расследования из УВД Западного административного округа Москвы в Главное управление МВД РФ по городу Москве.
Обновлено вчера в 19:49