Политика

На ПМЭФ-2019 подписали соглашения на рекордную суммуРИА Новости 07:00

На Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашения на рекордную сумму, сообщил журналистам советник президента России, заместитель председателя организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков.
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На ПМЭФ подписали 650 соглашений на рекордную сумму 3,1 трлн рублей

78.ru07:45

На ПМЭФ-2019 заключено 650 соглашений на 3,1 трлн рублей

Коммерсантъ07:35

На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублей

ТАСС07:03

На ПМЭФ подписали 650 соглашений на 3,1 триллиона рублей

Форпост Северо-Запад07:01

ПМЭФ в этом году посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира

РИА Новости07:02

ПМЭФ-2019 установил рекорд: общая сумма подписанных соглашений превысила 3,1 триллиона рублей

Петербургский дневник07:01

На ПМЭФ подписали соглашения на сумму более 3,1 трлн рублей

Интерфакс07:11
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Авто

В Сети показали рендеры спортивного седана Lada Priora Sport

Обновлено в 04:10
Футбол

«Арсенал» объявил об уходе Чеха, Рэмси, Уэлбека и Лихтштайнера

37-летний Чех ранее объявил, что завершает карьеру по окончании сезона. 28-летний Рэмси продолжит карьеру в "Ювентусе".
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Транспорт

В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11

Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Пожар в колонии в Свердловской области ликвидирован

Обновлено в 06:07
Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Политика

Экс-глава СБУ возглавил список партии «Сила и честь» на выборах в Раду

Бывший руководитель Службы безопасности Украины (СБУ), лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко возглавил её избирательный список на досрочных парламентских выборах, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 07:21
Политика

Путин: В свое время не было никакой Украины

В свое время не было никакой Украины.
Обновлено вчера в 10:28
Политика

Делегация из ЕС посетила Крымский мост

Сообщается, что в рамках поездки члены делегации, среди которых граждане Польши, Греции, Бельгии, Франции, Италии и Люксембурга, также встретились со строителями Крымского моста.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске

Обновлено в 06:21
Происшествия

Юноша получил тяжелые травмы, прыгнув с Яхтенного моста в Петербурге

Как сообщало ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 2 августа 2018 года 33-летний мужчина прыгнул в Финский залив с Яхтенного моста, упал на воду плашмя, отбил внутренние органы и был увезен на «скорой» в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:42
Политика

Додон назвал ситуацию в Молдавии «близкой к взрыву»

Выступая перед журналистами в субботу утром, Додон назвал ситуацию в стране сложной, запутанной и близкой к взрыву.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
Общество

В Финском заливе массово гибнет рыба

На берег пляжа "Ласковый" вынесло много мертвой рыбы.
Обновлено в 06:13
Футбол

«Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп Черышева

Футбольный клуб «Валенсия» не стал использовать свое приоритетное право на приобретение российского форварда команды «Вильярреал» Дениса Черышева, сообщает 8 июня AS.
Обновлено в 02:02
Политика

Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
Происшествия

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Футбол

Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов

Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Здоровье

Ученые: продолжительность жизни мужчины зависит от его жены

Обновлено вчера в 03:15
Общество

Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку

Обновлено вчера в 23:03
Экономика

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотики

Обновлено в 05:36
Происшествия

Журналисту Голунову вызвали вторую скорую

Журналисту "Медузы" Ивану Голунову, которому плохо, вызвали вторую скорую помощь.
Обновлено в 06:55
Общество

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Обновлено в 06:58
Политика

Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова

Советник российского лидера Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Состояние пока тяжёлое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока ещё в реанимации, — сообщил источник РИА Новости в больнице.
Обновлено в 04:24
Футбол

Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово

Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
Обновлено в 04:30
Здоровье

Онищенко оценил шансы семьи Алибасова на победу в суде

Ранее продюсер попал в больницу с отравлением средством для прочистки труб Роспотребнадзор может выдать предписания для изменения упаковки средства для прочистки труб, которым отравился продюсер Бари Алибасов, однако судебная перспектива иска к производителю находится под вопросом, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Обновлено в 06:12
Политика

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Политика

Молдавия находится на грани дестабилизации — Додон

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его страна находится на грани дестабилизации, в связи с чем он просит граждан не участвовать в возможных протестах и не поддаваться на провокации.
Обновлено в 05:02
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