Политика
На ПМЭФ-2019 подписали соглашения на рекордную суммуРИА Новости 07:00
На Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашения на рекордную сумму, сообщил журналистам советник президента России, заместитель председателя организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ПМЭФ-2019 установил рекорд: общая сумма подписанных соглашений превысила 3,1 триллиона рублей
Петербургский дневник07:01
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:56, Ашберн
Авто
В Сети показали рендеры спортивного седана Lada Priora Sport
Обновлено в 04:10
Футбол
«Арсенал» объявил об уходе Чеха, Рэмси, Уэлбека и Лихтштайнера
37-летний Чех ранее объявил, что завершает карьеру по окончании сезона. 28-летний Рэмси продолжит карьеру в "Ювентусе".
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Транспорт
В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11
Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Пожар в колонии в Свердловской области ликвидирован
Обновлено в 06:07
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Политика
Экс-глава СБУ возглавил список партии «Сила и честь» на выборах в Раду
Бывший руководитель Службы безопасности Украины (СБУ), лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко возглавил её избирательный список на досрочных парламентских выборах, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 07:21
Политика
Путин: В свое время не было никакой Украины
В свое время не было никакой Украины.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Делегация из ЕС посетила Крымский мост
Сообщается, что в рамках поездки члены делегации, среди которых граждане Польши, Греции, Бельгии, Франции, Италии и Люксембурга, также встретились со строителями Крымского моста.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Юноша получил тяжелые травмы, прыгнув с Яхтенного моста в Петербурге
Как сообщало ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 2 августа 2018 года 33-летний мужчина прыгнул в Финский залив с Яхтенного моста, упал на воду плашмя, отбил внутренние органы и был увезен на «скорой» в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:42
Политика
Додон назвал ситуацию в Молдавии «близкой к взрыву»
Выступая перед журналистами в субботу утром, Додон назвал ситуацию в стране сложной, запутанной и близкой к взрыву.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
Общество
В Финском заливе массово гибнет рыба
На берег пляжа "Ласковый" вынесло много мертвой рыбы.
Обновлено в 06:13
Футбол
«Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп Черышева
Футбольный клуб «Валенсия» не стал использовать свое приоритетное право на приобретение российского форварда команды «Вильярреал» Дениса Черышева, сообщает 8 июня AS.
Обновлено в 02:02
Политика
Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами
Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе
Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Футбол
Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов
Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Здоровье
Ученые: продолжительность жизни мужчины зависит от его жены
Обновлено вчера в 03:15
Общество
Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Журналисту Голунову вызвали вторую скорую
Журналисту "Медузы" Ивану Голунову, которому плохо, вызвали вторую скорую помощь.
Обновлено в 06:55
Общество
В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Обновлено в 06:58
Политика
Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова
Советник российского лидера Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова
Состояние пока тяжёлое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока ещё в реанимации, — сообщил источник РИА Новости в больнице.
Обновлено в 04:24
Футбол
Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово
Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
Обновлено в 04:30
Здоровье
Онищенко оценил шансы семьи Алибасова на победу в суде
Ранее продюсер попал в больницу с отравлением средством для прочистки труб Роспотребнадзор может выдать предписания для изменения упаковки средства для прочистки труб, которым отравился продюсер Бари Алибасов, однако судебная перспектива иска к производителю находится под вопросом, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Обновлено в 06:12
Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Молдавия находится на грани дестабилизации — Додон
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его страна находится на грани дестабилизации, в связи с чем он просит граждан не участвовать в возможных протестах и не поддаваться на провокации.
Обновлено в 05:02