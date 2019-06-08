Политика
На ПМЭФ-2019 подписали 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублейАгентство Телеграф вчера в 08:56
За три дня Петербургского международного экономического форума участники подписали 650 соглашений на рекордные 3,1 трлн рублей. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков, сообщает "Деловой Петербург".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ПМЭФ-2019 установил рекорд: общая сумма подписанных соглашений превысила 3,1 триллиона рублей
Петербургский дневниквчера в 07:01
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:14, Ашберн
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Политика
В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения
Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Поезд метро сошел с рельсов в Бостоне
Обновлено вчера в 16:09
Политика
В Госдуме поддержали ужесточение наказания за кражу электричества
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал в беседе с RT принятие закона об ужесточении наказания за кражу электричества в России.
Обновлено в 03:19
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде
Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Авто
Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников
«Автоновости дня» составили ТОП-5 настоящих мужских внедорожников, которые реально «могут» на бездорожье.
Обновлено в 01:00
Политика
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата
Обновлено вчера в 20:59
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Карелии
МЧС по республике Карелия объявил штормовое предупреждение в Карелии.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 03:14
Интернет
«Мегафон» изменил название сети на «Megafon fastest»
Оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети, добавив приписку Fastest. Компания таким образом выделила скорость мобильного интернета.
Обновлено в 03:26
Единоборства
Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC
Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Музыка
Децл посмертно получил премию Муз-ТВ
Кирилл Толмацкий (Децл) был удостоен посмертно награды МУЗ-ТВ «За вклад в развитие хип-хоп музыки», сообщается на сайте премии.
Обновлено вчера в 09:23
Энергетика
Российская нефть по «Дружбе» стала поступать в Польшу
Российская нефть поступила в Польшу транзитом через Белоруссию, уточнил он.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Возгорание произошло на борту иностранного судна в Израиле
Информацию о возгорании на борту иностранного грузового судна, находящегося у побережья страны в Хайфском заливе, получили власти Израиля.
Обновлено в 04:08
Происшествия
МВД подтвердило информацию о 15 пострадавших в ДТП с автобусами в Сочи
Число пострадавших в ДТП в Сочи, где столкнулись два экскурсионных автобуса, возросло с 11 до 15 человек, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:06
Политика
Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»
Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Делом Голунова занялось главное управление МВД по Москве
Уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова передали в Главное следственное управление МВД по Москве, сообщил РБК начальник пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.
Обновлено вчера в 17:24
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Интернет
Почему презентации Apple больше никого не удивляют
Очередная презентация Apple в рамках конференции разработчиков WWDC 2019 произвела двоякое впечатление - с одной стороны, компания представила много новинок и обновлений, но с другой стороны уже в который раз не показала ничего такого, от чего захватывает дух.
Обновлено в 03:18
Музыка
Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили
Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Авто
Названы наиболее благоприятные для автомобиля интервалы замены техжидкостей
Все знают о том, что моторное масло в автомобиле нужно менять. Но не все знают точно, когда это лучше делать.
Обновлено в 01:58
Единоборства
Сехудо победил Мораеса и стал новым чемпионом UFC
Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо одержал верх над Марлоном Мораесом из Мексики и стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем (до 62,1 кг) весе.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Политика
В Казахстане пройдут выборы президента
Обновлено вчера в 17:02
Единоборства
Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238
Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Единоборства
Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом
Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.
Обновлено в 00:03
Политика
Дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в конце года
Замминистра финансов России Сергей Сторчак сообщил, что заседание британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ в 3 миллиарда долларов состоится в конце текущего года.
Обновлено вчера в 09:43