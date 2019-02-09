Общество
На Новой Земле введен режим ЧС из-за нашествия белых медведейИзвестия 06:55
На архипелаге Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов. Об этом в субботу, 9 февраля, сообщает сайт правительства Архангельской области.
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с чего всё началось
"Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных — нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения", — отмечается в заявлении пресс-центра правительства Архангельской области.РИА Новости07:36
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