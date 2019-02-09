Общество

На Новой Земле введен режим ЧС из-за нашествия белых медведейИзвестия 06:55

На архипелаге Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов. Об этом в субботу, 9 февраля, сообщает сайт правительства Архангельской области.
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"Постоянно на территории поселка находятся от шести до 10 белых медведей", — цитирует доклад Минаева пресс-служба правительства Архангельской области
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Вести.Ru04:46

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На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей

РИА Новости07:36

На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей

RT на русском07:25

Нашествие белых медведей: на Новой Земле ввели режим ЧП

Вести.Ru04:46

На архипелаге Новая Земля введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей

Эхо Москвы07:05

На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей

Московский Комсомолец04:46

На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей

Российская газета04:31

На Новой Земле ввели чрезвычайное положение из-за нашествия белых медведей

Говорит Москва05:20
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