Экономика

На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границуКоммерсантъ 08:28

Телеканал НТВ опубликовал 48-минутный фильм о Михаиле Ходорковском и приватизации компании ЮКОС. Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд. В своем фильме журналисты говорят о третьем «деле по ЮКОСа».
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НТВ выпустил фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского»

Эхо Москвы10:04

Ходорковский получил контроль над ЮКОСом, перечислив руководству $250 млн

НТВ06:30

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РБК08:18

Советник генпрокурора РФ заявил, что руководители ЮКОСа вывели за рубеж $51 млрд

ТАСС08:12

НТВ раскрыл схему о выводе Ходорковским $51 млрд из России

Газета.Ru10:09

На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу

Коммерсантъ08:28

Ходорковский вывел деньги ЮКОСа в структуру Quadrum, сообщили СМИ

РИА Новости06:56
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Как Ходорковский захватил ЮКОС

Вести.UZ08:05
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Съемки сериала «Ведьмак» завершены

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Группа манифестантов, скрывавших свои лица за масками и капюшонами, в пятницу подожгла главный вход в здание посольства США в столице Гондураса Тегусигальпе.
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«Нашествие» решено провести без участия Минобороны

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Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что бывший глава британского МИД Борис Джонсон отлично бы справился с обязанностями премьер-министра в случае избрания лидером Консервативной партии.
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В Болгарии три ребенка пострадали от взрыва гранаты полицейских

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Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
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Михаил Ходорковский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997-2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС».
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