Экономика

На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границуКоммерсантъ 08:28

Телеканал НТВ опубликовал 48-минутный фильм о Михаиле Ходорковском и приватизации компании ЮКОС. Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд. В своем фильме журналисты говорят о третьем «деле по ЮКОСа».
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На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу

Коммерсантъ08:28

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

РБК08:18

СМИ рассказали, где живут Ходорковский и его партнеры

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НТВ опубликовал детали по новому делу против Ходорковского

Газета.Ru06:51

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НТВ06:30

Советник генпрокурора РФ заявил, что руководители ЮКОСа вывели за рубеж $51 млрд

ТАСС08:12

По федеральному ТВ покажут фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского»

Кубань 24вчера в 14:07
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Как Ходорковский захватил ЮКОС

Вести.UZ08:05
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Путин присвоил имена аэропортам

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Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение

Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
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В канун Международного детского дня эксперты Росконтроля провели экспертизу глазированного суфле следующих марок: "Птичье молоко" ("Рот Фронт"), "Птица Дивная" ("Акконд"), "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз", "Птичьи сказки".
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Дзюба остается капитаном сборной России по футболу

Нападающий Артем Дзюба останется капитаном сборной России по футболу. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.
Обновлено в 07:57
Общество

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Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Наука

Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
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У актера Юрия Соломина умерла жена

В Москве умерла жена актера, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина.
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Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа

28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину "эффектом черных очков".
Обновлено в 05:44
Транспорт

В Москве инспекторы-роллеры начали проверять платные парковки

Инспекторы ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" начали проверять платную парковку на роликовых коньках, данный проект реализовывается в целях повышения качества администрирования, сообщили в пресс-службе "АМПП".
Обновлено в 06:58
Политика

Власти Косово объявили пострадавшего россиянина персоной нон грата

Власти Косово объявили сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, раненного местными силовиками, персоной нон грата.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поздравил бывшую жену с днем рождения

Обновлено в 07:55
Культура

Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Происшествия

«Мусорный» протест в Архангельской области вылился в массовую драку

Обновлено в 08:54
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Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый

В деле "Седьмой студии" появился седьмой подозреваемый.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Суд не стал арестовывать депутата думы Екатеринбурга по делу о взятке

Обновлено в 08:27
Экономика

Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров

В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:09
Общество

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
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ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева

Обновлено в 08:15
Общество

Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт

Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Спорт

Следы кровяного допинга привели в итальянский биатлон

Журналист ARD Хайо Зеппельт написал в Twitter, что итальянский биатлон оказался вовлечен в допинг-скандал с применением переливания крови.
Обновлено в 08:28
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Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг

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Экономика

Чистая прибыль группы НМТП в первом квартале 2019 года выросла на 50%

Совокупный объём чистой прибыли по МСФО, полученной предприятиями Новороссийского морского торгового порта в первом квартале 2019 года, составил $167,7 млн (10,9 млрд рублей), что на 50,9% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года.
Обновлено в 08:32
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Обновлено в 08:02
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Транспорт

Билеты на поездки в плацкарте из Ростова подорожали в два раза

Сообщается, что цены на билеты в плацкартные вагоны подорожали на 65-100%.
Обновлено вчера в 07:40
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Родители скандально известного блогера Дианы Шурыгиной разводятся

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Стало известно о планах Зеленского на переговоры с Россией

Ранее оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук выразил сомнения в том, что Зеленский и его команда собираются заняться урегулированием ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:14
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Михаил Ходорковский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997-2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС».
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ЮКОС
Российская компания
Российская нефтяная компания, существовавшая с 1993 по 2007 год. 1 августа 2007 «ЮКОС» был объявлен банкротом, до 12 ноября 2007 года в отношении компании конкурсное производство - последняя процедура банкроства. В течение 2007 года имущество компании продавалось на аукционах с целью покрытия долгов. 21 ноября 2007 года компания была ликвидирована.
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