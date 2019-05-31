Экономика

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрдРБК 08:18

По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
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СМИ назвали место жительства Ходорковского и его партнёров

RT на русском11:09

НТВ выпустил фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского»

Эхо Москвы10:04

Ходорковский получил контроль над ЮКОСом, перечислив руководству $250 млн

НТВ06:30

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

РБК08:18

Советник генпрокурора РФ заявил, что руководители ЮКОСа вывели за рубеж $51 млрд

ТАСС08:12

На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу

Коммерсантъ08:28

СМИ рассказали, где живут Ходорковский и его партнеры

РИА Новости08:28
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Как Ходорковский захватил ЮКОС

Вести.UZ08:05
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Политика

Экс-консул Эквадора подтвердил сообщение о пытках в отношении Ассанжа

Бывший консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваес в беседе с РИА Новости назвал убедительным заявление спецдокладчика ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильса Мельцера о применении жестоких психологических методов воздействия на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 10:21
Кино

Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена

Обновлено в 11:21
Экономика

Bloomberg: биткоин признан бесполезным

На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 10:18
Происшествия

В Свердловской области 16 вагонов с железной рудой сошли с рельсов

Обновлено в 09:24
Авто

Cadillac представил лимитированную версию модели Escalade

Обновлено в 10:40
Гаджеты

Бюджетный флагман Redmi K20 Pro может подорожать для Европы

В сети появилась информация о европейских ценах на только что представленные смартфоны Redmi K20 и K20 Pro, которые могут появиться в международной продаже под названиями Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

Извержение вулкана Этна в Италии попало на видео

Обновлено в 07:37
Происшествия

Стиральная машинка затопила квартиру и убила девушку в Татарстане

Обновлено в 10:42
Кино

Сериал «Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов»

В рейтинге «250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей», опубликованном на сайте IMDb, сериал занял первое место, опередив «Игру престолов».
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия

Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Кино

Шнуров назвал удаление сцен из фильма про Элтона Джона анекдотом

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает анекдотом удаление сцен с однополым сексом и употреблением наркотиков из фильма про Элтона Джона.
Обновлено в 09:54
Общество

Петербуржцы пожаловались ФАС на рекламу о кастрации неверных мужей

Жители Санкт-Петербурга пожаловались в городское управление ФАС на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники, в которой, помимо цен на кастрацию животных, содержалось обещание бесплатно подвергать этой процедуре неверных мужей, сообщила РИА Новости в пятницу представитель антимонопольного ведомства.
Обновлено в 09:01
Общество

Кириенко допустил увеличение объема президентских грантов для НКО

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко допустил, что объем финансирования грантов президента РФ для некоммерческих организаций в будущем может возрасти.
Обновлено в 11:00
Политика

Зеленский уволил главу госпогранслужбы Украины

Глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал снят с должности указом президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:14
Экономика

Росстат проведет комплексную проверку отделения в Тюмени

Росстат проведет комплексную проверку регионального отделения службы в Тюмени (Тюменьстат), предоставившего некорректные данные по добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком АО, а также допустившего техническую ошибку при вводе информации о финансовом положении домохозяйств в этом регионе.
Обновлено в 02:59
Политика

Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова попросила главу государства Владимира Путина помочь решить вопрос с реформированием детских домов-интернатов.
Обновлено в 08:12
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

В 2018 и 2019 годах "новогодние каникулы" увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря.
Обновлено в 00:00
Финансы

ВЭБ.РФ заработал прибыль по МСФО в I квартале

В I квартале 2019 г. резервы под ожидаемые кредитные убытки были восстановлены на 0,7 млрд руб. • Обязательства группы по состоянию на 31 марта 2019 г. составили 2,9 трлн руб. Снижение объема обязательств по сравнению с началом года составило 5,0% (- 154, 9 млрд руб.), что в основном связано с уменьшением задолженности перед банками.
Обновлено в 10:47
Наука

Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли

Болевая нечувствительность голых землекопов была обнаружена около 10 лет назад Гэри Лювином (Gary Lewin) из немецкого Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка.
Обновлено в 06:56
Культура

Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Авто

Британцы назвали дату премьеры гиперкара Lotus Type 130

Возврат к исходной точке призван подчеркнуть новый виток в истории. Ведь Type 130 — это полностью электрический гиперкар.
Обновлено в 11:16
Общество

В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Общество

История одной дегустации, или Мальчик-мем пробует лаймы в Кремле

Обновлено в 11:04
Футбол

Вратарь «Челси» Грин объявил о завершении карьеры

Вратарь «Челси» Роберт Грин в своём «твиттере» объявил о завершении профессиональной карьеры.
Обновлено в 09:24
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Общество

Волочкова выступит в Анапе бесплатно

Балерина Анастасия Волочкова приняла решение бесплатно выступить перед жителями Анапы после отказа мэра города Юрия Полякова тратить на выступление артистки бюджетные средства.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Общество

Машков поддержал БДСМ-школьников перед депутатами

Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков выступил в Госдуме в защиту школьников из Владивостока, устроивших выпускной в БДСМ-костюмах.
Обновлено в 10:55
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:04
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Михаил Ходорковский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997-2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС».
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ЮКОС
Российская компания
Российская нефтяная компания, существовавшая с 1993 по 2007 год. 1 августа 2007 «ЮКОС» был объявлен банкротом, до 12 ноября 2007 года в отношении компании конкурсное производство - последняя процедура банкроства. В течение 2007 года имущество компании продавалось на аукционах с целью покрытия долгов. 21 ноября 2007 года компания была ликвидирована.
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