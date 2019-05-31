Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрдРБК 08:18
По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Политика
Экс-консул Эквадора подтвердил сообщение о пытках в отношении Ассанжа
Бывший консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваес в беседе с РИА Новости назвал убедительным заявление спецдокладчика ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильса Мельцера о применении жестоких психологических методов воздействия на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 10:21
Кино
Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена
Обновлено в 11:21
Экономика
Bloomberg: биткоин признан бесполезным
На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 10:18
Авто
Cadillac представил лимитированную версию модели Escalade
Обновлено в 10:40
Гаджеты
Бюджетный флагман Redmi K20 Pro может подорожать для Европы
В сети появилась информация о европейских ценах на только что представленные смартфоны Redmi K20 и K20 Pro, которые могут появиться в международной продаже под названиями Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
Извержение вулкана Этна в Италии попало на видео
Обновлено в 07:37
Кино
Сериал «Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов»
В рейтинге «250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей», опубликованном на сайте IMDb, сериал занял первое место, опередив «Игру престолов».
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Кино
Шнуров назвал удаление сцен из фильма про Элтона Джона анекдотом
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает анекдотом удаление сцен с однополым сексом и употреблением наркотиков из фильма про Элтона Джона.
Обновлено в 09:54
Общество
Петербуржцы пожаловались ФАС на рекламу о кастрации неверных мужей
Жители Санкт-Петербурга пожаловались в городское управление ФАС на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники, в которой, помимо цен на кастрацию животных, содержалось обещание бесплатно подвергать этой процедуре неверных мужей, сообщила РИА Новости в пятницу представитель антимонопольного ведомства.
Обновлено в 09:01
Общество
Кириенко допустил увеличение объема президентских грантов для НКО
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко допустил, что объем финансирования грантов президента РФ для некоммерческих организаций в будущем может возрасти.
Обновлено в 11:00
Политика
Зеленский уволил главу госпогранслужбы Украины
Глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал снят с должности указом президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:14
Экономика
Росстат проведет комплексную проверку отделения в Тюмени
Росстат проведет комплексную проверку регионального отделения службы в Тюмени (Тюменьстат), предоставившего некорректные данные по добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком АО, а также допустившего техническую ошибку при вводе информации о финансовом положении домохозяйств в этом регионе.
Обновлено в 02:59
Политика
Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова попросила главу государства Владимира Путина помочь решить вопрос с реформированием детских домов-интернатов.
Обновлено в 08:12
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
В 2018 и 2019 годах "новогодние каникулы" увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря.
Обновлено в 00:00
Финансы
ВЭБ.РФ заработал прибыль по МСФО в I квартале
В I квартале 2019 г. резервы под ожидаемые кредитные убытки были восстановлены на 0,7 млрд руб. • Обязательства группы по состоянию на 31 марта 2019 г. составили 2,9 трлн руб. Снижение объема обязательств по сравнению с началом года составило 5,0% (- 154, 9 млрд руб.), что в основном связано с уменьшением задолженности перед банками.
Обновлено в 10:47
Наука
Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли
Болевая нечувствительность голых землекопов была обнаружена около 10 лет назад Гэри Лювином (Gary Lewin) из немецкого Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка.
Обновлено в 06:56
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Авто
Британцы назвали дату премьеры гиперкара Lotus Type 130
Возврат к исходной точке призван подчеркнуть новый виток в истории. Ведь Type 130 — это полностью электрический гиперкар.
Обновлено в 11:16
Общество
В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Футбол
Вратарь «Челси» Грин объявил о завершении карьеры
Вратарь «Челси» Роберт Грин в своём «твиттере» объявил о завершении профессиональной карьеры.
Обновлено в 09:24
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Общество
Волочкова выступит в Анапе бесплатно
Балерина Анастасия Волочкова приняла решение бесплатно выступить перед жителями Анапы после отказа мэра города Юрия Полякова тратить на выступление артистки бюджетные средства.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Общество
Машков поддержал БДСМ-школьников перед депутатами
Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков выступил в Госдуме в защиту школьников из Владивостока, устроивших выпускной в БДСМ-костюмах.
Обновлено в 10:55
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:04