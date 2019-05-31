На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границуКоммерсантъ 08:28

Телеканал НТВ опубликовал 48-минутный фильм о Михаиле Ходорковском и приватизации компании ЮКОС. Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд. В своем фильме журналисты говорят о третьем «деле по ЮКОСа».

На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу

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