Экономика

На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границуКоммерсантъ 08:28

Телеканал НТВ опубликовал 48-минутный фильм о Михаиле Ходорковском и приватизации компании ЮКОС. Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд. В своем фильме журналисты говорят о третьем «деле по ЮКОСа».
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НТВ06:30

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

РБК08:18
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Как Ходорковский захватил ЮКОС

Вести.UZ08:05
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Михаил Ходорковский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997-2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС».
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