Экономика

На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границуКоммерсантъ 08:28

Телеканал НТВ опубликовал 48-минутный фильм о Михаиле Ходорковском и приватизации компании ЮКОС. Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд. В своем фильме журналисты говорят о третьем «деле по ЮКОСа».
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НТВ выпустил фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского»

Эхо Москвы10:04

На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу

Коммерсантъ08:28

НТВ раскрыл схему о выводе Ходорковским $51 млрд из России

Газета.Ru10:09

Советник генпрокурора РФ заявил, что руководители ЮКОСа вывели за рубеж $51 млрд

ТАСС08:12

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

РБК08:18

Ходорковский получил контроль над ЮКОСом, перечислив руководству $250 млн

НТВ06:30

Ходорковский вывел деньги ЮКОСа в структуру Quadrum, сообщили СМИ

РИА Новости06:56
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Как Ходорковский захватил ЮКОС

Вести.UZ08:05
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Интернет-пользователи резко отреагировали на скандал вокруг детского "Голоса", обвинив родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери.
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Михаил Ходорковский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997-2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС».
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