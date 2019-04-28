На НТВ выходит шоу с Зеленским в качестве ведущегоГазета.Ru 14:35

Телекомпания НТВ анонсировала запуск шоу "Магия", показ которого состоится 3 мая. Согласно опубликованной на сайте информации, ведущими программы являются избранный президент Украины Владимир Зеленский, а также известная телеведущая и актриса Татьяна Лазарева.

На НТВ выходит шоу с Зеленским в качестве ведущего

Политика Китай предупредил Великобританию о недопустимости дискриминации Huawei Недопустимость дискриминации в отношении китайской Huawei Technologies отметил посол Китая в Великобритании 27 апреля в своей статье в The Telegraph.

Энергетика «Северный поток – 2» сэкономит европейцам €8 млрд в год Доступ европейских граждан к «Северному потоку – 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%.

Армия и оружие Какую технику покажут на параде Победы, рассказали в Минобороны В Минобороны России заявили, что в ходе праздничного парада на Красной площади в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, парадную колонну откроет легендарный танк Т-34-85.

Политика На парламентских выборах в Испании побеждают социалисты Премьер Испании Педро Санчес объявил досрочные парламентские выборы после того, как в феврале конгресс депутатов отказался утвердить проект государственного бюджета правительства социалистов.

Политика В Германии предложили новую стратегию по Донбассу Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.

Единоборства Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".

Технологии Видео: беспроводные музыкальные перчатки Mi.Mu творят музыку буквально из воздуха Беспроводные музыкальные перчатки Mi.Mu, которые Хип придумала ещё в 2010 году, сделали это волшебство реальным.

Общество Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.

Наука Ученые рассказали, к чему приводят недосып и стресс на работе Специалисты Мюнхенского технического университета сообщили, что недосып и стресс на работе приводят к повышению втрое риска смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы работников с гипертонией.

Происшествия Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.

Политика Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине Сербский лидер Александар Вучич сказал в воскресенье вечером в эфире телеканала Pink, что намерен бороться за Сербию на саммите западнобалканских государств в Берлине, хотя окажется там единственным противником независимости Косова и Метохии.

Политика Пушков оценил заявление Зеленского по поводу «миссии» Украины Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского по поводу «миссии» его страны на постсоветском пространстве.

Шоу-бизнес У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".

Общество Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.

Гаджеты Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019 Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.

Кино Фильм «Миллиард» продолжает лидировать в российском кинопрокате Российский комедийный боевик "Миллиард", вышедший на экраны 18 апреля, продолжает оставаться лидером кинопроката в РФ и странах СНГ.

Общество За сутки Нева обмелела почти на полметра Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.

Политика Умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов Умер советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор «Ильюшина» (1970–2005) Генрих Новожилов.

Происшествия Fox: неизвестный открыл огонь у церкви в Балтиморе По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный у церкви в городе Балтимор в Мэриленде.