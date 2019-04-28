Политика

На НТВ выходит шоу с Зеленским в качестве ведущегоГазета.Ru вчера в 14:35

Телекомпания НТВ анонсировала запуск шоу "Магия", показ которого состоится 3 мая. Согласно опубликованной на сайте информации, ведущими программы являются избранный президент Украины Владимир Зеленский, а также известная телеведущая и актриса Татьяна Лазарева.
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На НТВ выходит шоу с Зеленским в качестве ведущего

Газета.Ruвчера в 14:35

На НТВ стартует шоу с Владимиром Зеленским в качестве ведущего

Российская газетавчера в 11:36

НТВ анонсировал шоу про магию с Владимиром Зеленским

Коммерсантъвчера в 08:15

НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским

ТАССвчера в 10:32

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Эхо Москвывчера в 10:32

НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего

РИА Новостивчера в 09:46

Телеканал НТВ анонсировал показ шоу с ведущим Владимиром Зеленским

РБКвчера в 11:16
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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