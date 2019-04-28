На НТВ выходит шоу с Зеленским в качестве ведущегоГазета.Ru вчера в 14:35

Телекомпания НТВ анонсировала запуск шоу "Магия", показ которого состоится 3 мая. Согласно опубликованной на сайте информации, ведущими программы являются избранный президент Украины Владимир Зеленский, а также известная телеведущая и актриса Татьяна Лазарева.

На НТВ выходит шоу с Зеленским в качестве ведущего

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