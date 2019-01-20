Общество

На Москву надвигаются аномальные морозыREGNUM 09:29

По данным синоптиков, арктические морозы отступят во второй половине недели, когда активизируются снежные атлантические циклоны. Ранее пресс-центр столичного главка МЧС со ссылкой на Росгидромет сообщил, что 20 января в Москве ожидается ухудшение погоды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Арктический мешок: Россию ждут аномальные холода

Вести.Ru10:46

Арктические морозы придут в Москву на следующей неделе

РБК08:46

Арктический холод надвигается на Ярославль: когда ждать

Pro Город Ярославль16 января в 22:30

Морозы до -25°С ожидаются в Москве в середине недели

Коммерсантъ07:40

Сильнейшие морозы ждут москвичей

Вечерняя Москва07:25

Арктический холод придет в Москву на следующей неделе

РИАМО04:00

Какая погода ожидает жителей Центральной России на следующей неделе

RT на русском09:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
Армия и оружие

ЗРК «Панцирь» и «Бук» отразили авиаудар Израиля по аэропорту в Сирии

Зенитные ракетные комплексы «Панцирь» и «Бук» в ходе отражения авиаудара израильских ВВС по аэропорту в Дамаске уничтожили семь ракет.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома

В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами.
Обновлено в 08:59
Наука

В Египте обнаружили могилы эпохи Древнего царства

Могилы, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII – середина XXI века до н.э.), обнаружены на юге Египта, сообщили в министерстве по делам памятников древности арабской республики.
Обновлено в 10:41
Кино

Скончался продюсер «Рэмбо» и «Терминатора»

Обновлено в 11:15
Общество

На Москву надвигаются аномальные морозы

22 и 23 января в Москве ожидаются аномальные морозы до 25 градусов. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».
Обновлено в 09:29
Общество

В Ташкенте обнаружили старинный клад на один миллион долларов

Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион долларов.
Обновлено в 04:20
Авто

«АвтоВАЗ» показал забытый электрокар времен СССР «Рапан»

Концепт электрокара «АвтоВАЗ» представил на парижском автосалоне в 1998 году.
Обновлено в 10:17
Общество

Россияне смогут наблюдать полное лунное затмение

Обновлено 18 января в 08:14
Происшествия

Муж Елизаветы II нарушил закон через пару дней после ДТП

Мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа заметили непристегнутым за рулем автомобиля спустя всего пару дней после ДТП.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Жители Петербурга пожаловались на странный запах

Обновлено в 07:30
Происшествия

В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Тибетском автономном районе на юге-западе Китая, говорится в заявлении сейсмического центра Китая.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Режиссера Алексея Красовского пригласили в полицию на допрос

Режиссера фильма "Праздник" Алексея Красовского пригласили на допрос в полицию, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.
Обновлено в 07:10
Происшествия

На акции «желтых жилетов» во Франции задержали около 300 человек

Около 300 человек задержаны во Франции в ходе десятой акции протестов "желтых жилетов" в субботу, 19 января, передает BFMTV.
Обновлено в 11:35
Интернет

Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»

Обновлено в 09:52
Кино

Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в «Короне»

Deadline пишет, что четвертый сезон «Короны» скорее всего будет происходить в конце 70-х, когда Тэтчер стала первой женщиной-главой британского правительства.
Обновлено в 10:13
Общество

От самой толстой кошки Великобритании отказались четыре раза

Кошка по кличке Митси (Mitzi), которая считалась одной из самых толстых в Великобритании, снова ищет дом.
Обновлено в 06:13
Происшествия

В Одинцово автомобиль упал с третьего этажа многоярусной парковки в ТЦ

Автомобиль, в салоне которого были два человека, упал с третьего этажа многоярусной парковки в торговом центре в подмосковном Одинцово, есть пострадавший, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного главка МВД.
Обновлено в 07:37
Происшествия

На северо-востоке Москвы загорелась квартира многоэтажного дома

Обновлено в 11:25
Кино

Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube

Обновлено в 04:42
Происшествия

В результате пожара в Куршевеле погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли, 25 пострадали в результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах.
Обновлено в 03:22
Происшествия

На трассе в Челябинской области опрокинулся микроавтобус

Микроавтобус опрокинулся на трассе в Челябинской области, в результате травмы получили 11 человек.
Обновлено в 10:12
Политика

В Афинах десять полицейских ранены в столкновениях у здания парламента

Обновлено в 09:55
Теннис

Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Слоан Стивенс в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В Японии скончался старейший мужчина мира

Обновлено в 06:03
Хоккей

Дивизион Чернышева обыграл Дивизион Боброва в финале Матча звезд КХЛ

В финале Матча звезд КХЛ Дивизиона Чернышева обыграл Дивизион Боброва со счетом 4:3.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В Чечне без электричества остались более 120 тыс. человек

Около 122 500 человек остались без энергоснабжения в Урус-Мартановском районе в Чечне. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.
Обновлено в 08:42
Интернет

Приложение Google Maps показывает пользователям дорожные камеры

Обновлено в 05:08
Происшествия

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 76

Мощный взрыв и пожар произошли в пятницу вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в мексиканском штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали топливо.
Обновлено в 01:07
Происшествия

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Марий Эл

Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

Певец Андрей Губин рассказал о своей болезни

Обновлено вчера в 16:50
ещё по теме
Главное