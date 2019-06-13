На Москву надвигается гроза с градомГазета.Ru 03:17

с чего всё началось

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.

На Москву надвигается гроза с градом

Армия и оружие США обвинили Россию в проведении ядерных испытаний Военная разведка США обвинила Россию в проведении испытаний ядерного оружия. Об этом сообщает The Washington Post.

Происшествия Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.

Политика Жители ДНР и ЛНР получили первые российские паспорта В селе Покровское Неклиновского района паспорта РФ могут получить жители ДНР, а в Новошахтинске - жители ЛНР.

Происшествия Российский сноубордист застрелен в США По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Футбол Эдерсон получил травму на тренировке сборной Бразилии Вратарь "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Эдерсон травмировался на тренировке национальной команды.

Футбол Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и провели первую тренировку Футболисты петербургского "Зенита" вышли из отпуска и провели первую тренировку на базе в Удельном парке, сообщает официальный аккаунт клуба в Twitter.

Финансы Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года.

Общество Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Шоу-бизнес Ирина Шейк в чулках и прозрачном топе вышла на подиум Ирина Шейк впервые после расставания с Брэдли Купером вышла на подиум. Супермодель сменила за время показа несколько нарядов.

Политика Демпартия Молдавии заявила об уходе правительства Филипа в отставку Вице-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь в ходе брифинга заявил, что уволенное президентом страны Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку.

Религия Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.

Политика На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина.

Политика Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.

Футбол ЦСКА интересуется форвардом «Васко да Гама» Маррони Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА интересуется нападающим бразильского клуба «Васко да Гама» Маррони.

Политика Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги Cейм Латвии поддержал петицию о демонтаже памятника Освободителям в Риге. Об этом сообщается на сайте Сейма.

Теннис Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

Шоу-бизнес Итальянская актриса Орнелла Мути получила тюремный срок Кассационный суд Италии подтвердил ранее вынесенный итальянской актрисе Орнелле Мути приговор в виде полугода тюремного заключения и назначил штраф в шестьсот евро.