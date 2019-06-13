На Москву надвигается гроза с градомГазета.Ru 03:17

с чего всё началось

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.

На Москву надвигается гроза с градом

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