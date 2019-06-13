Общество
На Москву надвигается гроза с градомГазета.Ru 03:17
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
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— В ближайшие один–два часа с сохранением до 10:00 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневый дождь, местами сильный, в отдельных районах град, — заявили в пресс-службе МЧС России по столице.Вечерняя Москва02:38
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Дожди, грозы и сильный ветер: прогноз погоды на 14 июня
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