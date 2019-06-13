На Москву надвигается гроза с градомГазета.Ru 03:17

с чего всё началось

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.

На Москву надвигается гроза с градом

Происшествия В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении мужчины, изрисовавшего краской памятник первому президенту РФ Борису Ельцину.

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.

Происшествия Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.

Происшествия Голунов пожаловался на панические атаки Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался на панические атаки, он хочет прийти в себя и понять, как жить дальше.

Общество Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях.

Финансы ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7,5%. Снижение было ожидаемым – такой шаг предсказывали большинство экономистов и аналитиков, опрошенных Bloomberg и Reuters.

Политика На Украине растет число сторонников досрочных парламентских выборов Согласно исследованию, проведенному социологической группой «Рейтинг» с 8 по 12 июня, число сторонников досрочных парламентских выборов за месяц выросло с 72% до 88%.

Происшествия Историческое здание загорелось в центре Москвы В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.

Шоу-бизнес Разин оценил состояние Алибасова Продюсер Андрей Разин рассказал о состоянии своего друга Бари Алибасова, отметив, что после отравления тот уже никогда не будет прежним.

Политика Лидеры ШОС высказались против вмешательства во внутренние дела стран Главы государств-членов ШОС заявили, что вмешательство во внутренние дела стран под предлогом противодействия терроризму и экстремизму недопустимо.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль на сборочной линии В0 "АвтоВАЗ" выпустил миллионный автомобиль на линии по сборке машин на платформе В0, им стала Lada Xray, говорится в сообщении компании.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Политика Число кандидатов на пост премьера Британии сократилось до шести Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок снял свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны, передаёт Sky News.

Происшествия В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).

Здоровье В Мурманской городской больнице пациент снова нашел клопа Проверка в медучреждении на наличие вредителей разного рода проводится ежемесячно. Кроме единичного кровопийцы больше насекомых не нашли.

Шоу-бизнес Екатерину Климову упрекнули за «полуголый» снимок Екатерина Климова разместила в Instagram новый пост. Фанаты оперативно отреагировали на "полуобнаженный" снимок знаменитости.

Космос Британские учёные: Земля движется вокруг Солнца по квадратной орбите Британские учёные из университета в городе Оксфорд пришли к заключению, что Земля движется вокруг Солнца по квадратной орбите.

Шоу-бизнес Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж Даже с матерью отношения стали ухудшаться - по словам Зарубиной, при разговоре с дочерью она чувствует от неё какую-то обиду.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев улетел в США с певцом Алексом Малиновским В распоряжении Super оказалось видео, снятое очевидцами в московском аэропорту «Шереметьево» — на кадрах ролика певец Сергей Лазарев регистрируется на рейс в США в компании певца Алекса Малиновского.