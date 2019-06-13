На Москву надвигается гроза с градомГазета.Ru 03:17

с чего всё началось

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.

На Москву надвигается гроза с градом

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Политика Россия заявила о готовности обеспечить электричеством Китай и Монголию Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова обеспечить бесперебойные поставки электричества в энергодефицитные регионы Китая и Монголии, передает РИА Новости.

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Армия и оружие Фото обновленной атомной подлодки «Князь Владимир» появились в Сети Фото: CrazyMk / https: / / t.co / UX4hb6oyYk pic.twitter.com / aBcXtXVdQD — Ivan O'Gilvi (@ o_gilvi) June 13, 2019 Атомная подводная лодка "Князь Владимир" будет служить в Северном флоте.

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