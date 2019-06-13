Общество
Гроза с градом и сильным ветром надвигается на МосквуИзвестия 02:30
Гроза с градом и шквалистым ветром надвигается на Москву, говорится в сообщении столичного управления МЧС в пятницу, 14 июня. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два часа начнется ливневый дождь, местами сильный, порывы ветра достигнут 15–20 м/с.
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с чего всё началось
— В ближайшие один–два часа с сохранением до 10:00 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневый дождь, местами сильный, в отдельных районах град, — заявили в пресс-службе МЧС России по столице.Вечерняя Москва02:38
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МЧС предупредило о сильных ливнях и шквалистом ветре в Подмосковье в ближайшие часы
Агентство Москва02:10
Дожди, грозы и сильный ветер: прогноз погоды на 14 июня
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:12
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:21, Вашингтон
Политика
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Обновлено в 10:34
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины
Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
Обновлено в 10:23
Политика
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:34
Происшествия
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В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
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Общество
В МГСУ отрицают данные о выселении из общежития семьи с младенцем
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Обновлено в 07:59
Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента
Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
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В Астраханской области испытали арктический вариант «Тора»
Арктический вариант ЗРК «Тор» отличается тем, что выполнен на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Политика
Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначения Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы.
Обновлено в 11:07
Религия
Патриарх Кирилл дал оценку протестам в Екатеринбурге против храма
Протесты против строительства храма святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге носили чисто политический характер, заявил патриарх Кирилл на заседании Высшего Церковного Совета по работе с молодежью, 14 июня сообщило агентство «Европейско-азиатские новости».
Обновлено в 05:29
Происшествия
МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским
Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Экономика
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Обновлено в 08:00
Общество
Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня
Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль
14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Общество
Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером
Ирина появилась на подиуме после того, как чуть более недели назад стало известно, что она рассталась с Брэдли Купером после четырех лет отношений.
Обновлено в 07:22
Политика
США разрешили политический кризис в Молдавии
Посол США в Молдавии Дерек Хоган положил конец политическому кризису в стране, навестив членов Демократической партии и убедив их признать новое правительство.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Нацбанк Украины выставил на аукцион более 600 бриллиантов
Национальный банк Украины выставил в системе государственных электронных аукционов "ProZorro Продажи" 637 бриллиантов.
Обновлено в 10:01
Театры
На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова
Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Футбол
«Зенит» провел первую тренировку после отпуска
Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и провели первую тренировку на базе в Удельном парке.
Обновлено в 11:12
Культура
Анна Нетребко выступит в Большом театре
Анна Нетребко вновь выступит на сцене Большого, рассказал в интервью РИА Новости Генеральный директор театра Владимир Урин накануне завершения 243 сезона.
Обновлено в 10:25
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Орнелла Мути приговорена к тюрьме за ужин с Путиным
Известная итальянская звезда кино Орнелла Мути приговорена к заключению сроком на полгода, причиной чему послужил ужин с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:46