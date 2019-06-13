Гроза с градом и сильным ветром надвигается на МосквуИзвестия 02:30

с чего всё началось

Гроза с градом и шквалистым ветром надвигается на Москву, говорится в сообщении столичного управления МЧС в пятницу, 14 июня. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два часа начнется ливневый дождь, местами сильный, порывы ветра достигнут 15–20 м/с.

Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву

Политика МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.

Энергетика «Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.

Политика Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».

Происшествия В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041» В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.

Общество В МГСУ отрицают данные о выселении из общежития семьи с младенцем В Московском государственном строительном университете (МГСУ) опровергли информацию СМИ о выселении из общежития студенческой семьи с новорожденным ребенком.

Финансы ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Армия и оружие В Астраханской области испытали арктический вариант «Тора» Арктический вариант ЗРК «Тор» отличается тем, что выполнен на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30.

Происшествия Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.

Политика Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы Украины Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначения Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы.

Религия Патриарх Кирилл дал оценку протестам в Екатеринбурге против храма Протесты против строительства храма святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге носили чисто политический характер, заявил патриарх Кирилл на заседании Высшего Церковного Совета по работе с молодежью, 14 июня сообщило агентство «Европейско-азиатские новости».

Происшествия МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Шоу-бизнес Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.

Экономика Силуанов предложил открыть отделения МСП банка на Северном Кавказе Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил открыть отделения МСП банка в городах Северного Кавказа.

Общество Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Авто АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль 14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.

Общество Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером Ирина появилась на подиуме после того, как чуть более недели назад стало известно, что она рассталась с Брэдли Купером после четырех лет отношений.

Политика США разрешили политический кризис в Молдавии Посол США в Молдавии Дерек Хоган положил конец политическому кризису в стране, навестив членов Демократической партии и убедив их признать новое правительство.

Экономика Нацбанк Украины выставил на аукцион более 600 бриллиантов Национальный банк Украины выставил в системе государственных электронных аукционов "ProZorro Продажи" 637 бриллиантов.

Театры На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.

Футбол «Зенит» провел первую тренировку после отпуска Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и провели первую тренировку на базе в Удельном парке.

Культура Анна Нетребко выступит в Большом театре Анна Нетребко вновь выступит на сцене Большого, рассказал в интервью РИА Новости Генеральный директор театра Владимир Урин накануне завершения 243 сезона.

Политика Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.