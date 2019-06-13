Общество
Гроза с градом и сильным ветром надвигается на МосквуИзвестия 02:30
Гроза с градом и шквалистым ветром надвигается на Москву, говорится в сообщении столичного управления МЧС в пятницу, 14 июня. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два часа начнется ливневый дождь, местами сильный, порывы ветра достигнут 15–20 м/с.
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с чего всё началось
— В ближайшие один–два часа с сохранением до 10:00 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневый дождь, местами сильный, в отдельных районах град, — заявили в пресс-службе МЧС России по столице.Вечерняя Москва02:38
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Дожди, грозы и сильный ветер: прогноз погоды на 14 июня
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:12
МЧС предупредило о сильных ливнях и шквалистом ветре в Подмосковье в ближайшие часы
Агентство Москва02:10
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:52, Вашингтон
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