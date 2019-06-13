Общество

Гроза с градом и сильным ветром надвигается на МосквуИзвестия 02:30

Гроза с градом и шквалистым ветром надвигается на Москву, говорится в сообщении столичного управления МЧС в пятницу, 14 июня. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два часа начнется ливневый дождь, местами сильный, порывы ветра достигнут 15–20 м/с.
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— В ближайшие один–два часа с сохранением до 10:00 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневый дождь, местами сильный, в отдельных районах град, — заявили в пресс-службе
 МЧС России по столице.
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На Москву надвигается гроза с градом

Газета.Ru03:17

Дожди, грозы и сильный ветер: прогноз погоды на 14 июня

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:12

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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:52, Вашингтон
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Обновлено вчера в 23:16
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Обновлено в 00:38
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Обновлено в 04:51
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Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Политика

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Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
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Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку.
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Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду

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Происшествия

Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком

Обновлено в 06:40
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

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Политика

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ЦСКА интересуется форвардом «Васко да Гама» Маррони

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Обновлено в 11:28
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Агент: «Игуаин хочет завершить свою карьеру в „Ювентусе“»

Обновлено в 09:39
Происшествия

В Воронежской области загорелся полигон по утилизации боеприпасов

Обновлено в 10:15
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Обновлено в 07:27
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СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

Кьюбу Гудинга-младшего арестовали по обвинению в домогательстве

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Обновлено в 05:17
Экономика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
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Авто

Toyota анонсировала появление новых функций безопасности

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