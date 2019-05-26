Общество

На Москву надвигается аномальная жараГазета.Ru 08:16

Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет. Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова в разговоре с НСН объяснила неустойчивость теплой погоды в конце мая быстрой сменой воздушных масс.
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Июльская жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

Москва 2408:29

Синоптики пообещали москвичам на следующей неделе жару до 32 градусов

РБК05:40

Синоптики предупредили москвичей о 32-градусной жаре на следующей неделе

ТАСС07:38

Жара до 30 градусов ожидается в Московском регионе на следующей неделе

РИАМО06:02

Синоптики предупредили о 30-градусной жаре в Москве

Коммерсантъ06:00

Аномальная жара надвигается на Москву

Интерфакс08:45

В Москву на следующей неделе может прийти аномальная жара

Эхо Москвы05:30
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Происшествия

Таксист открыл огонь из пулемета во дворе в Подмосковье

Таксист открыл огонь из пулемета во дворе жилого дома в микрорайоне Новая Трехгорка в подмосковном Одинцове.
Обновлено в 03:11
Хоккей

Сборная России проиграла финнам в полуфинале чемпионата мира

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира. Встреча в Братиславе завершилась со счетом 0:1.
Обновлено вчера в 11:26
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Авто

Rolls-Royce Cullinans за 400 тысяч долларов покоряет бездорожье

Стоит отметить, что Cullinans, минимальная цена которого составляет 350 тысяч долларов (22,5 млн рублей), передвигался на 22-дюймовых колесах, обутых в летнюю резину.
Обновлено в 11:36
Футбол

Сергей Горлукович: «Что касается игры, то при Кононове это путь в никуда»

В последнем туре команда Олега Кононова проиграла "Оренбургу" и заняла пятое место в чемпионате.
Обновлено в 13:10
Космос

Огненные шары осветили небо над Австралией

Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
Обновлено вчера в 02:49
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Происшествия

В Новосибирской области трое детей погибли при пожаре

Трое маленьких детей погибли вечером в воскресенье при пожаре в частном доме в Новосибирской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:14
Происшествия

В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони

Обновлено в 13:20
Хоккей

Третьяк: Воробьёв продолжит работу в сборной России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал будущее главного тренера российской сборной Ильи Воробьёва.
Обновлено в 13:09
Футбол

Тренер «Анжи» Магомед Адиев объявил об уходе из клуба

Главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев заявил «РИА Новости», что покидает свой пост.
Обновлено в 13:17
Футбол

Бабаев: ЦСКА продвинулся в переговорах с Бекао и Влашичем

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации в команде бразильского защитника Родриго Бекао и хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 10:06
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Политика

Шипулин одержал победу на праймериз по довыборам в Госдуму

Обновлено в 13:45
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Кино

Скончался французский актер из «Анжелики» Пьер Ате

Обновлено в 08:04
Гаджеты

Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS

Компания Intel пополнила ассортимент процессоров моделью Core i9-9900KS.
Обновлено в 12:42
Спорт

Катальдо выиграл 15-й этап «Джиро д’Италия»

Обновлено в 11:40
Политика

Трибунал ООН поддержал Украину по инциденту в Керченском проливе

Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено в 13:15
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Политика

Максакова сделала сенсационное признание об убийстве Вороненкова

Обновлено в 06:59
Общество

В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо

В Петербурге на Невском проспекте был побит мировой рекорд по массовому исполнению крещендо.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Обновлено в 06:13
Космос

Спутники Илона Маска над Россией попали на видео

Обновлено в 06:12
Гаджеты

Lenovo выпустит ноутбук с Snapdragon и 5G модемом

Компания Lenovo презентует ноутбук с 5G модемом. Он работает на чипе Snapdragon 8cx, анонсированном в конце 2018 года.
Обновлено в 13:41
Политика

Прием в честь визита Трампа в Британию пройдет без Меган Маркл

Прием, приуроченный к визиту в Британию американского лидера Дональда Трампа, пройдет без герцогини Сассекской Меган Маркл.
Обновлено в 10:17
Политика

Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в Германии на выборах в Европарламент.
Обновлено в 12:25
Политика

Зеленский назвал русского авиаконструктора Сикорского украинцем

Обновлено в 09:07
Кино

Евгений Цыганов сыграет водителя «Икаруса» в фильме про Виктора Цоя

Обновлено в 03:13
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