Общество
На Москву надвигается аномальная жараГазета.Ru 08:16
Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет. Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова в разговоре с НСН объяснила неустойчивость теплой погоды в конце мая быстрой сменой воздушных масс.
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Политика
Захарова ответила на угрозы Украины «гамбургскими» санкциями
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможные «гамбургские» санкции Украины против РФ за отказ отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Parisien: близ Канн столкнулись две яхты
Обновлено в 06:30
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Технологии
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы
На минувшей неделе клиенты банка стали оставлять в сети отзывы о случаях хищения денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено 24 мая в 18:07
Происшествия
В Саратове четыре человека пострадали в ДТП со скорой
Машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье в центре Саратова, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
Обновлено в 09:04
Музыка
Сергей Шнуров рассказал о возможном участии в новом сезоне шоу «Голос»
Ранее артист отмечал, что хотел бы отказаться от работы и дать дорогу молодым исполнителям.
Обновлено в 05:04
Хоккей
Россия и Чехия сегодня сыграют за третье место
Сегодня на Чемпионате мира по хоккею сборные России и Чехия проведут матч за третье место.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Здоровье
Ученые рассказали, чью кровь предпочитают комары
Специалисты выяснили, каких людей и почему комары кусают чаще. Большего всего кровососущих привлекают любители сладостей и пива.
Обновлено вчера в 22:02
Шоу-бизнес
Лазарев отреагировал на сообщения о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери.
Обновлено в 08:46
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Футбол
Определился соперник «Томи» в матчах за выход в РПЛ
Напомним, томская команда за тур до конца первенства ФНЛ обеспечила себе итоговое третье место, которое дает право сыграть в стыковых матчах за место в Российской Премьер-Лиге.
Обновлено в 09:08
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Музыка
Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты
Обновлено 24 мая в 16:36
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Беременная дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж
Старшая дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака с балериной Светланой Ивановой сыграла свадьбу.
Обновлено в 07:15
Общество
В Питере появился плакат, критикующий врио губернатора Беглова
В Санкт-Петербурге в воскресенье, 29 мая, появился плакат с критикой в адрес врио губернатора города Александра Беглова.
Обновлено в 07:48
Политика
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Виктория Боня получила специальную награду в Каннах
24 мая в рамках международного кинофестиваля в Каннах состоялось вручение премии World Bloggers Awards — первой церемонии награждения блогеров со всего мира.
Обновлено вчера в 18:56
Шоу-бизнес
Анжелике Варум исполнилось 50 лет
26 мая российская певица Анжелика Варум отмечает 50-летний юбилей.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Российский заключенный умер в реанимации после пыток
Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Более 600 человек эвакуировали из-за взрыва в доме в Германии
На месте ЧП экстренные службы обнаружили потенциально опасные химикаты, из-за чего пришлось эвакуировать не менее 650 человек, проживающих в округе, пишет Bild.
Обновлено в 08:15
Музыка
Тимати попросил у Децла прощения спустя 18 лет
Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, восстановил отношения с Александром Толмацким, отцом Децла, после 18-летнего конфликта.
Обновлено в 04:45
Религия
Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки
Обновлено в 07:46
Общество
Российским чиновникам запретили включать кондиционеры ради экономии
Власти Курганской области запретили местным госслужащим пользоваться кондиционерами в служебных автомобилях.
Обновлено в 07:39
Музыка
В Санкт-Петербурге открывается фестиваль «Музыкальный Олимп»
26 мая в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Дм. Шостаковича открывается Международный фестиваль "Музыкальный Олимп".
Обновлено в 02:47
Общество
На Невском проспекте стартовал парад барабанщиков
Днём 26 мая по Невскому проспекту начала движение колонна барабанщиков. Мероприятие приурочили к 316-летию Петербурга.
Обновлено в 05:40
Гаджеты
В Индии смартфоны Huawei распродают по выгодным условиям
Недавно индийское подразделение Amazon заявило об акции «Huawei Week», во время которой смартфоны китайского бренда распродают по выгодным условиям.
Обновлено в 08:58
Политика
Суд Ирака приговорил французов к смертной казни за терроризм
Трое граждан Франции приговорены к смертной казни за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.
Обновлено в 08:30