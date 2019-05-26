Общество

На Москву надвигается аномальная жараГазета.Ru 08:16

Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет. Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова в разговоре с НСН объяснила неустойчивость теплой погоды в конце мая быстрой сменой воздушных масс.
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Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующую неделю

RT на русском10:44

Июльская жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

Москва 2408:29

Аномальная жара надвигается на Москву

Интерфакс08:45

Синоптики предупредили москвичей о 32-градусной жаре на следующей неделе

ТАСС07:38

Синоптики предупредили о 30-градусной жаре в Москве

Коммерсантъ06:00

Синоптики пообещали москвичам на следующей неделе жару до 32 градусов

РБК05:40

В Москву на следующей неделе может прийти аномальная жара

Эхо Москвы05:30
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Общество

Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которая «делает Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги финала шоу «Голос. Дети»

Микелла впервые прокомментировала итоги музыкальной программы.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева

Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Авто

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

Американский военный вертолет совершил жесткую посадку в Афганистане

Обновлено вчера в 07:23
Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 6:0

Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу

По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 00:14
Происшествия

В Катманду прогремели два взрыва

Обновлено в 09:32
Политика

Максакова сделала сенсационное признание об убийстве Вороненкова

Обновлено в 06:59
Гаджеты

Xiaomi выпустила мобильный аккумулятор с зеркалом

Обновлено вчера в 06:42
Космос

Спутники Илона Маска над Россией попали на видео

Обновлено в 06:12
Происшествия

При взрыве заминированного автомобиля в Мосуле погибли пять человек

Обновлено в 10:06
Происшествия

В жилом доме в Германии произошел взрыв

Взрыв произошел минувшей ночью в жилом доме в немецком городе Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт), пострадал один человек.
Обновлено в 07:16
Общество

Плакаты с «трусливым врио» Бегловым появились в Петербурге

Демократическое молодёжное движение «Время» разместило в Санкт-Петербурге плакаты, посвящённые врио губернатора Александру Беглову.
Обновлено в 08:58
Общество

Братья Кличко попрыгали на новом мосту в Киеве для проверки прочности

Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

Виктория Боня получила специальную награду в Каннах

24 мая в рамках международного кинофестиваля в Каннах состоялось вручение премии World Bloggers Awards — первой церемонии награждения блогеров со всего мира.
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Футбол

Милнер: Месси назвал меня ослом

Обновлено в 08:31
Хоккей

Россия — Чехия 1:2 (2-й период)

Обновлено в 10:10
Политика

Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионе

Обновлено в 08:59
Происшествия

В Саратове в ДТП со «скорой» пострадали четыре человека

В Саратове в результате столкновения машины скорой помощи и легкового автомобиля пострадали четыре человека.
Обновлено в 09:39
Политика

Яценюк призвал Зеленского созвать Совбез ООН из-за моряков

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что президент Владимир Зеленский должен требовать созыва заседания Совета безопасности ООН в связи с решением гамбургского трибунала по морскому праву по делу украинских моряков.
Обновлено в 09:24
Футбол

В Голландии арбитр забил гол и засчитал его

Обновлено вчера в 15:37
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Авто

BMW продолжает троллить Mercedes. Трогательное видео

Обновлено в 05:15
Религия

Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит по три храма в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Кино

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»

«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено вчера в 14:55
Финансы

Официальный курс евро на пятницу снизился до 71,84 рубля

Официальный курс евро на пятницу снизился на 0,58 копейки — до 71,8369 рубля, курс доллара увеличился на 7,57 копейки — до 64,4913 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено 23 мая в 05:39
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