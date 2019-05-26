На Москву надвигается аномальная жараГазета.Ru 08:16

Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет. Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова в разговоре с НСН объяснила неустойчивость теплой погоды в конце мая быстрой сменой воздушных масс.

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