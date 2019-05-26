Общество
На Москву надвигается аномальная жараГазета.Ru 08:16
Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет. Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова в разговоре с НСН объяснила неустойчивость теплой погоды в конце мая быстрой сменой воздушных масс.
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Общество
Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которая «делает Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги финала шоу «Голос. Дети»
Микелла впервые прокомментировала итоги музыкальной программы.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева
Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
Американский военный вертолет совершил жесткую посадку в Афганистане
Обновлено вчера в 07:23
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 6:0
Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу
По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В Катманду прогремели два взрыва
Обновлено в 09:32
Гаджеты
Xiaomi выпустила мобильный аккумулятор с зеркалом
Обновлено вчера в 06:42
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
Обновлено в 06:12
Происшествия
В жилом доме в Германии произошел взрыв
Взрыв произошел минувшей ночью в жилом доме в немецком городе Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт), пострадал один человек.
Обновлено в 07:16
Общество
Плакаты с «трусливым врио» Бегловым появились в Петербурге
Демократическое молодёжное движение «Время» разместило в Санкт-Петербурге плакаты, посвящённые врио губернатора Александру Беглову.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Виктория Боня получила специальную награду в Каннах
24 мая в рамках международного кинофестиваля в Каннах состоялось вручение премии World Bloggers Awards — первой церемонии награждения блогеров со всего мира.
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Футбол
Милнер: Месси назвал меня ослом
Обновлено в 08:31
Хоккей
Россия — Чехия 1:2 (2-й период)
Обновлено в 10:10
Политика
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Саратове в ДТП со «скорой» пострадали четыре человека
В Саратове в результате столкновения машины скорой помощи и легкового автомобиля пострадали четыре человека.
Обновлено в 09:39
Политика
Яценюк призвал Зеленского созвать Совбез ООН из-за моряков
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что президент Владимир Зеленский должен требовать созыва заседания Совета безопасности ООН в связи с решением гамбургского трибунала по морскому праву по делу украинских моряков.
Обновлено в 09:24
Футбол
В Голландии арбитр забил гол и засчитал его
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Авто
BMW продолжает троллить Mercedes. Трогательное видео
Обновлено в 05:15
Религия
Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит по три храма в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено вчера в 14:55
Финансы
Официальный курс евро на пятницу снизился до 71,84 рубля
Официальный курс евро на пятницу снизился на 0,58 копейки — до 71,8369 рубля, курс доллара увеличился на 7,57 копейки — до 64,4913 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено 23 мая в 05:39