Экономика
Finam.RuНа Московской бирже зарегистрирован 1 млн ИИС
Московская биржа зарегистрировала 1 млн индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых физическими лицами, сообщает торговая площадка. Доля брокерских счетов среди ИИС составляет 87%, счетов доверительного управления (ИИС-ДУ) - 13%.
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Илья Рощупкин: «Облигации федерального займа гарантируют доход при низком уровне риска»
Радио Business FM Челябинск26 августа в 03:18
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:23, Вашингтон
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В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
В Кремле считают отвратительными инциденты в Анапе и Екатеринбурге, где сотрудников полиции подозревают в изнасилованиях.
RT на русском 08:02
Общество
Минобороны в разы увеличило сумму иска к ОАК
Минобороны РФ увеличило сумму иска к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) более чем в три раза — с 15,5 млрд рублей до почти 49,7 млрд, заявил в арбитражном суде Москвы представитель военного ведомства, передает РИА Новости.
BFM.ru 07:09
Авто
Новый бюджетный кроссовер Geely SX11 появится в России в этом году
Компания Geely может до конца текущего года вывести на российский рынок новый бюджетный кроссовер SX11.
Тавто.Ру 07:31
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Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
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Режим ЧС объявлен во Владивостоке из-за ливня
Во Владивостоке 28 августа объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), говорится в сообщении администрации города.
Коммерсантъ 07:46
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Президент Владимир Путин посетил саратовский аэропорт
Вместе с президентом Владимиром Путиным саратовский аэропорт посетили первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и дочь первого космонавта.
ГТРК Саратов 04:39
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В Кремле приветствовали решение об освобождении Вышинского
В Кремле приветствуют решение суда Киева освободить журналиста, руководителя бюро "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под ареста.
Российская газета 07:07
Политика
Названа доля довольных шагами Зеленского украинцев
В южных регионах Украины Зеленского поддерживает наименьшая доля населения — 48 процентов.
Lenta.ru 08:14
Футбол
Экс-игрок «Ливерпуля» сел в тюрьму
55-летний экс-игрок сборной Уэльса был остановлен по подозрению в вождении в нетрезвом виде полицией Боутона.
Матч ТВ 07:02
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Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости вчера в 15:06
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Pornhub снял «самое грязное порно в мире»
Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".
РЕН ТВ 06:51
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
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Анна Нетребко поделилась фото в купальнике
Чуть ранее Анна опубликовала солнечный семейный снимок — на кадре Нетребко и ее муж стоят на бортике бассейна, а их дети расположились на надувном матрасе в форме «жуткого розового фламинго», как описала это сама певица.
WomanHit.ru 05:39
Политика
Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Известия 26 августа в 17:18
Происшествия
Названа возможная причина обрушения стены в Новосибирске
Обрушение стены здания в Новосибирске могло произойти из-за сползания грунта при проведении ремонтных работ.
Lenta.ru 06:21
Шоу-бизнес
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне»
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".
Экспресс газета 06:35
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Политика
Коломойский призвал снять с России часть санкций
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украине следует снять с России часть санкций, которые были введены из-за сложившейся ситуации вокруг Донбасса.
Газета.Ru 06:55
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Армия и оружие
Герасимов провел телефонный разговор с главой Военного комитета НАТО
Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым.
Известия 06:40
Политика
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.
РБК 06:02
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Космос
К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни
Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Происшествия
Число отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек
Российская газета 08:13
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма Егора Баранова «Аванпост»
Авторы фильма «Аванпост» представили трейлер. Фантастический триллер снял Егор Баранов.
Культуромания 04:40
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Политика
Медведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ближайшее время проведет несколько совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.
РИА Новости 08:22
Общество
В ближайшие сутки в московский регион придет мороз
Похолодание до -2 градусов ожидается в ближайшие сутки в столичном регионе, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Метеобюро Москвы и области.
Интерфакс 03:44