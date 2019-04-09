Экономика
На Московской бирже предложили выпустить катастрофические облигацииРБК 06:56
Полностью принадлежащая ЦБ Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) ведет с Московской биржей переговоры о создании нового финансового инструмента — так называемых облигаций катастроф (сатаsтrорне bonds, cat bonds), сообщает ТАСС.
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Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами
Обновлено в 06:00
Экономика
Газету «Ведомости» задумали продать
Предприниматель Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» (принадлежит семье Кудрявцева).
Обновлено в 03:22
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Политика
Путин выступит на Арктическом форуме
Президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург и выступит на пленарной сессии Арктического форума.
Обновлено вчера в 17:46
Футбол
Во вторник «Химки» отправят Шалимова в отставку
Как стало известно «Матч ТВ», главный тренер «Химок» Игорь Шалимов во вторник вызван к руководству клуба.
Обновлено в 03:31
Энергетика
«Газпром» заподозрил «Ямал СПГ» в попытке подрыва бюджета страны
Бюджет России недополучил 30 миллиардов рублей из-за вытеснения ямальским СПГ с европейского рынка части объемов трубопроводного газа, который поставлял «Газпром».
Обновлено в 09:03
Здоровье
Ученые назвали чаще всего диагностируемые виды рака у россиян
В МНИОИ подсчитали, что чаще всего у россиян диагностировали рак кожи (14,4%), молочных желез (11,5%), трахеи, бронхов и легких (10,1%).
Обновлено в 08:29
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салавата Юлаева» и вышел в финал Кубка Гагарина
Хоккеисты омского «Авангарда» обыграли уфимскую команду «Салават Юлаев» со счетом 1:0. Таким образом, команда вышла в финал Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Макрон может встретиться с Порошенко и Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон может встретиться с кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:37
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Политика
Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани) по прозвищу Таро освободился из колонии, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Предъявлено обвинение женщине, сбившей двух девушек в Белоярском
Управляя автомобилем Nissan, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина сбила двух девушек 17 лет.
Обновлено в 08:52
Общество
Генпрокуратура отчиталась о противодействии экстремизму в интернете
"Приняты дополнительные меры, направленные на недопущение искусственного раздувания экстремистской угрозы, необоснованного привлечения к уголовной ответственности граждан за размещение подобной информации в сети Интернет", - подчеркивается в докладе.
Обновлено в 04:25
Космос
Жители Норвегии приняли ракеты НАСА за инопланетян
Жители северных районов Норвегии приняли запуск ракет американского космического агентства за атаку инопланетян.
Обновлено вчера в 13:03
Политика
Захарова раскритиковала слова главы МИД Финляндии об обязательствах России в ПАСЕ
В понедельник Сойни на весенней сессии ПАСЕ заявил, что представители России, по его мнению, должны выполнять свои обязательства перед избирателями и участвовать в работе сессии ПАСЕ.
Обновлено в 07:46
Кино
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия
Мужчина задушил жену и помогал полиции ее искать
Избавиться от собственной жены хитроумным способом решил житель Иркутской области.
Обновлено в 07:25
Хоккей
Владимир Путин пригласил Швецию участвовать в КХЛ
Президент России Владимир Путин на заседании Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» в Санкт-Петербурге предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи
В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
Обновлено в 06:22
Политика
Президент Путин одобрил выдачу генетических паспортов россиянам
Граждане РФ начнут получать паспорта, содержащие информацию об их геноме. Глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Обновлено в 03:56
Гаджеты
В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки
Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено вчера в 08:29
Энергетика
«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»
«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о переброске в Сирию Су-57
Министерство обороны опровергло сообщение одного из сетевых изданий о том, что в Сирию якобы перебросили новейшие самолеты Су-57.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки
Вологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Член банды Басаева получил 11 лет колонии за теракт в Буденновске
Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к 11 годам колонии общего режима жителя Чечни Руслана Исламова за участие в банде Шамиля Басаева и нападении на город Буденновск в 1995 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Туапсе члены ОПГ получили сроки за покушение на братьев-бизнесменов
Двое членов организованной преступной группы (ОПГ) получили по 16 лет строгого режима со штрафом в 200 рублей за покушение и приготовление к убийству двух лиц по найму, совершенных на побережье Краснодарского края.
Обновлено в 08:38
Авто
В России новый Suzuki Jimny появится только осенью
Генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Юта Такахаси в своем интервью отметил, что российские продажи Jimny четвертого поколения начнутся ближе к началу осени 2019 года.
Обновлено в 08:20