Футбол

На Месси напали во время отдыха на ИбицеMetaratings 04:50

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси подвергся нападению во время вечеринки на Ибице. В твиттере появилось видео, на котором видно, как футболиста уводят с вечеринки в окружении охраны. Автор в описании к видео указал, что неизвестный мужчина попытался напасть на Месси.
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Лионель Месси подвергся нападению на Ибице

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Месси подвергся нападению во время отдыха на Ибице

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Неизвестный напал на Месси во время вечеринки на Ибице

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Неизвестный напал на Месси во время вечеринки на Ибице

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Месси подвергся нападению во время отдыха на Ибице

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