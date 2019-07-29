Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси подвергся нападению во время вечеринки на Ибице. В твиттере появилось видео, на котором видно, как футболиста уводят с вечеринки в окружении охраны. Автор в описании к видео указал, что неизвестный мужчина попытался напасть на Месси.

На Месси напали во время отдыха на Ибице

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