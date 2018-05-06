Космос

На Марсе впервые зафиксировано землетрясениеГоворит Москва 13:47

Зонд InSight, предназначенный для изучения геологического строения Марса, произвёл успешную посадку на планету 26 ноября 2018 года.
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На Марсе зафиксировано первое землетрясение

Газета.Ru17:56

На Марсе впервые зафиксировали землетрясение

РБК16:26

На Марсе впервые зафиксировано землетрясение

Говорит Москва13:47

Французский сейсмометр зафиксировал первое марсотрясение

ТАСС14:28

Французский прибор впервые зарегистрировал «марсотрясение»

RT на русском14:16

На Марсе произошло землетрясение

РИА Новости13:46

На Марсе впервые зарегистрировали толчки под поверхностью планеты

Эхо Москвы14:31
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Происшествия

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Обновлено в 12:45
Здоровье

Удар по самолечению: инстаграм-доктора вывели на чистую воду

Инстаблогера Елену Корнилову заподозрили во лжи. В РАН признали ее советы самолечением, а дипломы — подделкой.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие

Израиль впервые применил «ракеты-убийцы» С-300

Израильская авиация впервые применила в Сирии новейшие авиационные ракеты Rampage, которые были разработаны специально для прорыва обороны комплексов ПВО производства России.
Обновлено вчера в 05:19
Футбол

Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов

Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес

Актриса Любовь Тихомирова развелась с мужем Ласло Долински

Любовь Тихомирова приняла решение разорвать отношения с мужем Ласло Долински после почти 6-летнего брака.
Обновлено в 04:42
Экономика

Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной

Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Политика

Путин планирует провести совещание по ликвидации пожаров в Забайкалье

Российский президент Владимир Путин планирует провести в Чите совещание по ликвидации природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 20:15
Экономика

Сбербанк станет совладельцем Rambler Group

Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено вчера в 04:55
Происшествия

В подмосковном Щелкове горит мусорная свалка

В пресс-службе главка МЧС по Московской области сообщили, что на мусорном полигоне в подмосковном Щелкове возник пожар на площади в 350 квадратных метров.
Обновлено в 17:18
Общество

Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности

Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено в 14:16
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Политика

О полном контроле над Венесуэлой заявил Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны полностью контролирует республику. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:55
Армия и оружие

Глава МИД Турции пригрозил найти в другой стране замену F-35

Ранее в турецких СМИ появилась информацию о возможной закупке Турцией российских самолетов пятого поколения Су-57 в случае невозможности получить F-35.
Обновлено в 17:13
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Теннис

Касаткина обыграла Мертенс на старте турнира в Штутгарте

В матче первого круга российская теннисистка одержала победу над 23-летней бельгийкой Элизе Мертенс.
Обновлено в 08:00
Энергетика

Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.
Обновлено в 18:56
Здоровье

Врачи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда здоровью

Три куриных яйца и 100 граммов кулича или творожной пасхи можно без вреда для здоровья съесть на Пасху, можно и увеличить норму, но только отказавшись от других калорийных продуктов в течение дня, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:08
Происшествия

Тонны воды обрушились с крыши небоскреба в Маниле

Наверху здания — на высоте 181 метр расположен бассейн. В нем и расплескалась вода в результате землетрясения и хлынула мощными потоками.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Похудевшая на 30 килограммов дочь Толкалиной показала свои татуировки

Мария Кончаловская, дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, всегда была ребенком самостоятельным, самодостаточным и независимым.
Обновлено в 19:09
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Политика

США подписали контракт на строительство ледокола для Береговой охраны

Министерство обороны США во вторник сообщило о заключении контракта на строительства ледокола тяжелого класса для Береговой охраны.
Обновлено в 18:23
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей

Обновлено в 08:29
Политика

Бронепоезд Ким Чен Ына пересек границу России

Обновлено в 20:46
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон показала годовалого принца Луи

Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принца Луи, которому исполняется 1 год.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол

Почеттино: «Пробовали различные способы, чтобы забить „Брайтону“»

Старались пробовать различные способы, чтобы распечатать ворота соперника.
Обновлено в 17:44
Экономика

Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов

Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 13:23
Финансы

Банки России с июля смогут проводить сделки с электронными закладными на Мастерчейне

Полномасштабный запуск децентрализованной депозитарной системы (ДДС) учета закладных на Мастерчейне запланирован на июль 2019 года, говорится в пресс-релизе Ассоциации "Финтех".
Обновлено в 13:14
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