На Марсе впервые зафиксировано землетрясениеГоворит Москва 13:47

Зонд InSight, предназначенный для изучения геологического строения Марса, произвёл успешную посадку на планету 26 ноября 2018 года.

Здоровье Удар по самолечению: инстаграм-доктора вывели на чистую воду Инстаблогера Елену Корнилову заподозрили во лжи. В РАН признали ее советы самолечением, а дипломы — подделкой.

Армия и оружие Израиль впервые применил «ракеты-убийцы» С-300 Израильская авиация впервые применила в Сирии новейшие авиационные ракеты Rampage, которые были разработаны специально для прорыва обороны комплексов ПВО производства России.

Футбол Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.

Шоу-бизнес Актриса Любовь Тихомирова развелась с мужем Ласло Долински Любовь Тихомирова приняла решение разорвать отношения с мужем Ласло Долински после почти 6-летнего брака.

Экономика Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.

Политика Путин планирует провести совещание по ликвидации пожаров в Забайкалье Российский президент Владимир Путин планирует провести в Чите совещание по ликвидации природных пожаров в Забайкальском крае.

Экономика Сбербанк станет совладельцем Rambler Group Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.

Происшествия В подмосковном Щелкове горит мусорная свалка В пресс-службе главка МЧС по Московской области сообщили, что на мусорном полигоне в подмосковном Щелкове возник пожар на площади в 350 квадратных метров.

Общество Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.

Общество Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Политика О полном контроле над Венесуэлой заявил Мадуро Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны полностью контролирует республику. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Глава МИД Турции пригрозил найти в другой стране замену F-35 Ранее в турецких СМИ появилась информацию о возможной закупке Турцией российских самолетов пятого поколения Су-57 в случае невозможности получить F-35.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

Теннис Касаткина обыграла Мертенс на старте турнира в Штутгарте В матче первого круга российская теннисистка одержала победу над 23-летней бельгийкой Элизе Мертенс.

Энергетика Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.

Здоровье Врачи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда здоровью Три куриных яйца и 100 граммов кулича или творожной пасхи можно без вреда для здоровья съесть на Пасху, можно и увеличить норму, но только отказавшись от других калорийных продуктов в течение дня, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Происшествия Тонны воды обрушились с крыши небоскреба в Маниле Наверху здания — на высоте 181 метр расположен бассейн. В нем и расплескалась вода в результате землетрясения и хлынула мощными потоками.

Шоу-бизнес Похудевшая на 30 килограммов дочь Толкалиной показала свои татуировки Мария Кончаловская, дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, всегда была ребенком самостоятельным, самодостаточным и независимым.

Политика Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.

Политика США подписали контракт на строительство ледокола для Береговой охраны Министерство обороны США во вторник сообщило о заключении контракта на строительства ледокола тяжелого класса для Береговой охраны.

Кино Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов» Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».

Экономика Жители России начали массово избавляться от дач Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.

Происшествия Во французском Версале произошел сильный пожар Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон показала годовалого принца Луи Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принца Луи, которому исполняется 1 год.

Экономика Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.