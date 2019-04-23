Космос

На Марсе впервые зафиксировали землетрясениеРБК 16:26

Французский сейсмометр SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) впервые в истории зафиксировал землетрясение на Марсе, говорится в сообщении космического агентства Франции CNES. «Слабая, но отчетливая» сейсмологическая активность была зафиксирована 6 апреля.
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На Марсе впервые зафиксировали землетрясение

РБК16:26

На Марсе впервые зарегистрировали толчки под поверхностью планеты

Эхо Москвы14:31

На Марсе произошло землетрясение

РИА Новости13:46

Французский прибор впервые зарегистрировал «марсотрясение»

RT на русском14:16

Ученые впервые зарегистрировали марсотрясение

Московский Комсомолец13:55

Французский сейсмометр зафиксировал первое марсотрясение

ТАСС14:28

На Марсе впервые зафиксировано землетрясение

Говорит Москва13:47
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:01, Ашберн
Происшествия

Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка

18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Общество

ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено вчера в 16:37
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Футбол

Футболист «Саутгемптона» Лонг забил самый быстрый мяч в истории АПЛ

Обновлено в 15:23
Политика

МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу

Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Осужденный за убийство ребенка в Уразово найден мертвым в колонии

Управление СКР по Белгородской области организовало доследственную проверку по факту смерти заключенного в исправительной колонии строгого режима №7 в городе Валуйки.
Обновлено в 16:49
Технологии

В России началось производство устройства для общения силой мысли

Обновлено в 15:07
Политика

МИД Швеции вызвал посла Эквадора по поводу задержания подданного королевства

Министерство иностранных дел Швеции во вторник вызвало посла Эквадора, чтобы узнать о положении задержанного в этой латиноамериканской стране подданного королевства.
Обновлено в 16:56
Политика

КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык

Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы

Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Общество

Forbes назвал самые дорогие особняки российских миллиардеров в Лондоне

Российский Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих особняков российских предпринимателей в Лондоне.
Обновлено в 06:16
Происшествия

ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке

Обновлено в 07:00
Экономика

Росстат нашел 1,75 трлн рублей доходов россиян при пересчете

Всего за три года доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн рублей выше, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 10:22
Наука

Археологи обнаружили крупнейшую мастерскую статуэток майя

В Гватемале исследователи обнаружили самую крупную в мире мастерскую, в которой изготавливали статуэтки представители народа майя.
Обновлено в 16:00
Наука

Найти опасные «зеркальные» молекулы в лекарствах поможет смартфон

Обновлено вчера в 03:26
Армия и оружие

Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»

Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 13:13
Футбол

«Барселона» обыграла «Алавес» в матче чемпионата Испании по футболу

Обновлено в 17:27
Политика

ЦИК Украины обработал 100% протоколов на выборах президента

Обновлено в 10:44
Политика

МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках

В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 16:40
Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Авто

Автомобили Lada начали продавать в Монголии

В городе Улан-Батор уже открылся первый дилерский центр, который продает жителям Монголии модели Lada Vesta, Lada 4x4 и Lada Vesta Cross.
Обновлено в 17:25
Армия и оружие

Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о потерях на фронте

В результате перестрелок один военнослужащий "Объединенных сил" погиб и трое украинских боевиков получили ранения.
Обновлено в 02:22
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за наследницу Мию

Знаменитость поблагодарила Влада Соколовского за наследницу, несмотря на их непростую ситуацию.
Обновлено в 09:08
Политика

Тим Кук уверен: «Технологии нужно регулировать»

Тим Кук уверен, что ИТ-индустрия выходит из под контроля и нуждается в государственном регулировании для защиты прав пользователей в области приватности и конфиденциальности личной информации "Мы все должны быть честными c самими собой и признать, что то, что мы делаем, не работает", — сказал Кук в интервью с бывшим главным редактором TIME, Нэнси Гиббс (Nancy Gibbs).
Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес

Актриса Людмила Шевель обвинила Олега Янковского в домогательствах

Обновлено в 07:00
Политика

Скабеева объяснила Кравчуку, почему РФ не может начинать диалог с Зеленским

Ведущая телепередачи «60 минут» Ольга Скабеева объяснила бывшему руководителю Украины, почему это невозможно.
Обновлено в 16:47
Космос

«Кошка» на поверхности кометы 67Р/Чурюмова-Герасименко

Космический аппарат ESA «Rosetta» проводил съемку кометы 67Р/Чурюмова-Герасименко со всех ракурсов с расстояния от 5 миллионов километров до 20 метров.
Обновлено в 11:58
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено в 15:55
Игры

Вышло последнее DLC «The Path Home» для Shadow of the Tomb Raider

Студии Square Enix, Eidos-Montréal и Crystal Dynamics объявили о выходе «The Path Home» – финальном DLC для приключенческой игры Shadow of the Tomb Raider.
Обновлено в 14:50
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