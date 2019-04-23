Космос
На Марсе впервые зафиксировали землетрясениеРБК 16:26
Французский сейсмометр SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) впервые в истории зафиксировал землетрясение на Марсе, говорится в сообщении космического агентства Франции CNES. «Слабая, но отчетливая» сейсмологическая активность была зафиксирована 6 апреля.
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