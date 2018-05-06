На Марсе впервые в истории зафиксировали землетрясениеПарламентская газета вчера в 15:20

Французский сейсмометр Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS) впервые в истории зафиксировал землетрясение на Марсе, сообщает во вторник Французский центр космических исследований (CNES). «Сейсмометр зарегистрировал слабый, но отчетливый сейсмический сигнал» 6 апреля, на 128 день миссии.

На Марсе впервые в истории зафиксировали землетрясение

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