Космос

На Марсе впервые зафиксировано землетрясениеВести.Ru вчера в 23:29

Землетрясение на Марсе впервые зафиксировал французский сейсмометр. Датчик установили в декабре 2018 года, передает "Россия 24". Это первый подобный прибор, который появился на поверхности другой планеты.
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На Марсе зафиксировано первое землетрясение

Газета.Ruвчера в 17:56

На Марсе произошло землетрясение

РИА Новостивчера в 13:46

На Марсе впервые зарегистрировали толчки под поверхностью планеты

Эхо Москвывчера в 14:31

Французский сейсмометр зафиксировал первое марсотрясение

ТАССвчера в 14:28

Французский прибор впервые зарегистрировал «марсотрясение»

RT на русскомвчера в 14:16

На Марсе впервые зафиксировали землетрясение

РБКвчера в 16:26

На Марсе впервые зафиксировано землетрясение

Говорит Москвавчера в 13:47
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Политика

Ким Чен Ын попробовал каравай в России

Обновлено в 01:05
Политика

Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Общество

Кузбасские медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений

Медсестры акушерского отделения больницы Анжеро-Судженска в Кемеровской области со среды начнут голодовку против массового сокращения санитарок и младшего медперсонала, говорится в заявлении, распространенном профсоюзом медработников «Действие».
Обновлено вчера в 07:28
Политика

Эстония призналась в самоутверждении за счет Путина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным выводит Эстонию на уровень других стран ЕС и НАТО.
Обновлено вчера в 03:20
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей

Обновлено вчера в 08:29
Политика

МИД заявил о тревоге в связи с выплеском антииранских эмоций

В российском МИД восприняли заявления США по поводу Ирана с "особой тревогой", поскольку Вашингтон уже не скрывает, что стремится подчинить своей воле другие страны.
Обновлено вчера в 18:43
Общество

Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности

Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
Авто

Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber

Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено 22 апреля в 23:28
Экономика

Сбербанк станет совладельцем Rambler Group

Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено 22 апреля в 04:55
Происшествия

В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция

При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

Взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке

Еще один взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 01:12
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Политика

Украина отметила смену тона России по задержанным морякам

Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:53
Культура

Скончался создатель клипов Киркорова и Ветлицкой

Обновлено вчера в 22:03
Транспорт

В ДФО образовались очереди за льготными билетами «Аэрофлота»

Офисы авиакомпании «Аэрофлот» на Дальнем Востоке были вынуждены перейти на усиленный режим работы из-за очередей за льготными билетами.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено вчера в 13:33
Политика

Политолог спрогнозировал первую беседу Путина и Зеленского

Политолог Михаил Погребинский спрогнозировал первую беседу Владимира Путина и Владимира Зеленского, ставшего абсолютным победителем президентских выборов в Украине.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

В мэрии Якутска проводят обыски

По информации местных СМИ, обыски проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике.
Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Наргиз Закирова снялась в откровенной фотосессии в готическом образе

Узбекская и российская певица Наргиз Закирова снялась в откровенной фотосессии в готическом образе.
Обновлено в 00:52
Политика

Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

Глава МИД Турции пригрозил США найти замену F-35

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил, что Анкара удовлетворит потребность в истребителях пятого поколения в другой стране, если США откажется поставить ей свои F-35.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Пожары нанесли ущерб почти в 600 млн сельскому хозяйству Забайкалья

По предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу Забайкалья пожарами, составила 591 миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:48
Гаджеты

Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона

Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено вчера в 10:37
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Футбол

Погба заявил игрокам «МЮ» о желании перейти в «Реал»

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил своим одноклубникам о желании сменить команду.
Обновлено в 01:03
Религия

Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа

В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро.
Обновлено вчера в 17:58
Политика

Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий

Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины, снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Армия и оружие

Baza: Минобороны РФ скрыло истинную причину крушения МиГ-31 в Бурятии

Министерство обороны России скрыло причину крушения истребителя МиГ-31 в Бурятии.
Обновлено вчера в 05:40
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