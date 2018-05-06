Космос
На Марсе впервые зафиксировано землетрясениеВести.Ru вчера в 23:29
Землетрясение на Марсе впервые зафиксировал французский сейсмометр. Датчик установили в декабре 2018 года, передает "Россия 24". Это первый подобный прибор, который появился на поверхности другой планеты.
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Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай в России
Обновлено в 01:05
Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Общество
Кузбасские медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений
Медсестры акушерского отделения больницы Анжеро-Судженска в Кемеровской области со среды начнут голодовку против массового сокращения санитарок и младшего медперсонала, говорится в заявлении, распространенном профсоюзом медработников «Действие».
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Эстония призналась в самоутверждении за счет Путина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным выводит Эстонию на уровень других стран ЕС и НАТО.
Обновлено вчера в 03:20
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей
Обновлено вчера в 08:29
Политика
МИД заявил о тревоге в связи с выплеском антииранских эмоций
В российском МИД восприняли заявления США по поводу Ирана с "особой тревогой", поскольку Вашингтон уже не скрывает, что стремится подчинить своей воле другие страны.
Обновлено вчера в 18:43
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено 22 апреля в 23:28
Экономика
Сбербанк станет совладельцем Rambler Group
Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено 22 апреля в 04:55
Происшествия
В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция
При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке
Еще один взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 01:12
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Украина отметила смену тона России по задержанным морякам
Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:53
Культура
Скончался создатель клипов Киркорова и Ветлицкой
Обновлено вчера в 22:03
Транспорт
В ДФО образовались очереди за льготными билетами «Аэрофлота»
Офисы авиакомпании «Аэрофлот» на Дальнем Востоке были вынуждены перейти на усиленный режим работы из-за очередей за льготными билетами.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Политолог спрогнозировал первую беседу Путина и Зеленского
Политолог Михаил Погребинский спрогнозировал первую беседу Владимира Путина и Владимира Зеленского, ставшего абсолютным победителем президентских выборов в Украине.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
В мэрии Якутска проводят обыски
По информации местных СМИ, обыски проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике.
Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Наргиз Закирова снялась в откровенной фотосессии в готическом образе
Узбекская и российская певица Наргиз Закирова снялась в откровенной фотосессии в готическом образе.
Обновлено в 00:52
Политика
Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Глава МИД Турции пригрозил США найти замену F-35
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил, что Анкара удовлетворит потребность в истребителях пятого поколения в другой стране, если США откажется поставить ей свои F-35.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Пожары нанесли ущерб почти в 600 млн сельскому хозяйству Забайкалья
По предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу Забайкалья пожарами, составила 591 миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:48
Гаджеты
Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона
Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено вчера в 10:37
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Футбол
Погба заявил игрокам «МЮ» о желании перейти в «Реал»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил своим одноклубникам о желании сменить команду.
Обновлено в 01:03
Религия
Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа
В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий
Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины, снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Армия и оружие
Baza: Минобороны РФ скрыло истинную причину крушения МиГ-31 в Бурятии
Министерство обороны России скрыло причину крушения истребителя МиГ-31 в Бурятии.
Обновлено вчера в 05:40