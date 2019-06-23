Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизниВести.Ru вчера в 13:37

Марсоход Curiosity провел измерения атмосферы планеты и обнаружил поразительно высокий объем метана. Это может свидетельствовать о существовании на Марсе микроорганизмов, поскольку на Земле этот газ обычно производят живые существа, пишет газета The New York Times.
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СМИ сообщили о найденных на Марсе признаках жизни

Московский Комсомолец10:28

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Вести.Ruвчера в 13:37

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

РБКвчера в 20:16

NYT: марсоход Curiosity обнаружил признаки живых микроорганизмов в атмосфере Марса

ТАССвчера в 20:02

На Марсе обнаружили возможные признаки жизни

РЕН ТВвчера в 20:57

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

Газета.Ruвчера в 17:04

НАСА обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

РИА Новостивчера в 20:32
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Политика

Грузинский патриарх призвал к осторожности после событий в Тбилиси

Католикос-патриарх Грузии Илиа Второй заявил, что в свете последних событий в Тбилиси гражданам и политикам следует быть осторожными и не допускать ошибок.
Обновлено в 06:41
Политика

Климкин рассказал о «материалах» Трампа для встречи с Путиным

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в материалах президента США Дональда Трампа ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным «всё будет правильно написано» относительно украинского вопроса.
Обновлено в 13:50
Политика

Кремль опроверг встречу Путина и Зеленского в Осаке

О подготовке встречи Путина и Зеленского стало известно 21 июня.
Обновлено в 14:31
Общество

В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов

Обновлено в 12:01
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Обновлено в 07:20
Футбол

Грузинские футболисты устроили демарш против России

Обновлено в 07:41
Политика

Британия намерена искать пути снятия напряженности на Ближнем Востоке

Великобритания вместе с международным сообществом продолжит поиски дипломатических путей по снятию напряженности на Ближнем Востоке и просит Иран изменить модель поведения, заявил курирующий регион замглавы МИД Британии Эндрю Маррисон.
Обновлено в 13:02
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
Политика

В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера

В Праге около 250 тыс. протестующих потребовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
Обновлено в 13:10
Политика

Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке

Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
Обновлено в 12:09
Политика

В Грузии прокомментировали решение России о запрете авиасообщения

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе заявил, что в Тбилиси изучают решение о запрете авиасообщения.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия

Мурманские молодожены попросили гостей не дарить им цветы

Обновлено в 01:16
Происшествия

В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС

На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
Обновлено в 13:32
Интернет

Telegram тестирует передачу прав на каналы

В мессенджере Telegram заметили тестирование некоторых новых функций.
Обновлено в 06:57
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Наука

Древнеримский свинец поможет российским ученым найти темную материю

Обновлено 21 июня в 06:45
Спорт

Валуев опроверг информацию о диагностированном у него раке мозга

22 июня российские СМИ сообщили, что у прославленного спортсмена, а ныне политика Николая Валуева рак мозга.
Обновлено вчера в 21:05
Энергетика

«Укртрансгаз» предупредил о дефиците газа в хранилищах

Компания «Укртрансгаз» предупредила власти о критическом дефиците газа в стране, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Российская певица погибла на Волге

В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Автоспорт

Риккьярдо из-за штрафов опустился на 11-е место на Гран-при Франции

Пилот команды "Формулы-1" "Рено" Дэниел Риккьярдо получил два пятисекундных штрафа и опустился с 7-го на 11-е место по итогам Гран-при Франции, сообщается на странице Международной автомобильной федерации (FIA) в Twitter.
Обновлено в 14:13
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Политика

ЕС намерен создать «мини-ВТО» без США, узнали СМИ

Евросоюз намерен создать с рядом других стран, не входящих в ЕС, альтернативный арбитражный суд.
Обновлено в 13:21
Происшествия

Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей

Студентка Вологодского государственного университета Лиза Дружинина не задумываясь, кинулась в воду, чтобы спасти двух маленьких детей.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Елена Темникова перекрасилась в блондинку

Экс-участница Serebro Елена Темникова стала блондинкой.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

Два военных самолета США заметили у Крыма

У берегов Крыма и над Донбассом заметили два летательных аппарата Соединенных Штатов. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено в 14:21
Спорт

Российские гимнастки завоевали четыре золотых медали Европейских игр

Сборная России по художественной гимнастике завершила выступление на Европейских играх в Минске, завоевав семь медалей, из которых четыре – высшего достоинства.
Обновлено в 14:10
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины

Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Обновлено в 14:08
Общество

Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому

Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 04:40
Политика

Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии

Обновлено вчера в 23:49
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