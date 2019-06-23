Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизниВести.Ru вчера в 13:37
Марсоход Curiosity провел измерения атмосферы планеты и обнаружил поразительно высокий объем метана. Это может свидетельствовать о существовании на Марсе микроорганизмов, поскольку на Земле этот газ обычно производят живые существа, пишет газета The New York Times.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:15, Ашберн
Общество
На акции у Гостиного двора задержали двух активистов
Обновлено в 12:43
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Гаджеты
Nokia представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше
Компания представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше, при этом сохранив все основные параметры.В настоящее время многие мобильные устройства из-за роста технического прогресса расходуют большой запас энергии, но необходимость делать батарею меньшего размера, дабы гаджет был не громоздким, заставляет разработчиков идти на компромисс.
Обновлено в 12:00
Политика
Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке
В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено в 13:52
Единоборства
Самбист Рябов стал чемпионом Европейских игр-2019
Обновлено в 14:15
Политика
Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьера
В Праге началась масштабная акция протеста против премьера страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает "Радио Прага".
Обновлено в 13:09
Экономика
«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей
«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Брестской крепости
Министерство обороны России опубликовало документы, ранее имевшие статус повышенной секретности, о защите Брестской крепости во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 07:50
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Общество
Заезд костромских выпускников на лимузинах возмутил соцсети
Обновлено в 10:54
Спорт
Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке мозга
Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев ответил на появившуюся в СМИ информацию о том, что у него рак мозга.
Обновлено в 15:56
Политика
Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании
Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено в 15:54
Музыка
Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате
Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено в 03:23
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В США один человек погиб и несколько пострадали при стрельбе в баре
Один человек погиб, до десяти получили ранения при стрельбе в баре в американском городе Саутбенд в штате Индиана, говорится в Twitter полиции города.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине
В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
Обновлено в 16:04
Спорт
Российские гимнастки выиграли золото Европейских игр
Обновлено в 12:17
Театры
Балет Большого театра выступит с гастролями в Австралии
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову, на выступление труппа отправилась днем ранее, однако путь до Австралии (даже самый быстрый) занимает не менее суток.
Обновлено в 04:15
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Наука
Древнеримский свинец поможет российским ученым найти темную материю
Обновлено 21 июня в 06:45
Политика
ЦИК отказал Компартии Украины в регистрации на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украина отказала Коммунистической партии Украины (КПУ) в регистрации ее избирательного списка на внеочередных выборах Верховной рады, назначенных на 21 июля.
Обновлено вчера в 13:43
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Происшествия
У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских
Обновлено в 15:11
Футбол
Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка
В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка.
Обновлено в 14:53
Общество
Купание на пляже «Левобережный» в Москве приостановлено
Управление Роспотребнадзора по Москве приостановило купание в зоне отдыха на пляже "Левобережный" на севере столицы в связи с несоответствием воды санитарным нормам по микробиологическим показателям.
Обновлено в 13:23
Политика
Эрдоган поздравил Имамоглу с победой на выборах мэра Стамбула
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу с победой на повторных выборах мэра Стамбула.
Обновлено в 14:43