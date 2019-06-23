Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизниВести.Ru вчера в 13:37

Марсоход Curiosity провел измерения атмосферы планеты и обнаружил поразительно высокий объем метана. Это может свидетельствовать о существовании на Марсе микроорганизмов, поскольку на Земле этот газ обычно производят живые существа, пишет газета The New York Times.
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На Марсе обнаружили возможные признаки жизни

РЕН ТВвчера в 20:57

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

РБКвчера в 20:16

NYT: марсоход Curiosity обнаружил признаки живых микроорганизмов в атмосфере Марса

ТАССвчера в 20:02

СМИ сообщили о найденных на Марсе признаках жизни

Московский Комсомолец10:28

На Марсе обнаружили признаки жизни

Lenta.ruвчера в 18:51

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

Газета.Ruвчера в 17:04

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Вести.Ruвчера в 13:37
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:15, Ашберн
Общество

На акции у Гостиного двора задержали двух активистов

Обновлено в 12:43
Автоспорт

Риккьярдо из-за штрафов опустился на 11-е место на Гран-при Франции

Обновлено в 14:13
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Гаджеты

Nokia представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше

Компания представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше, при этом сохранив все основные параметры.В настоящее время многие мобильные устройства из-за роста технического прогресса расходуют большой запас энергии, но необходимость делать батарею меньшего размера, дабы гаджет был не громоздким, заставляет разработчиков идти на компромисс.
Обновлено в 12:00
Политика

Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке

В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено в 13:52
Общество

В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов

Обновлено в 12:01
Единоборства

Самбист Рябов стал чемпионом Европейских игр-2019

Обновлено в 14:15
Политика

Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьера

В Праге началась масштабная акция протеста против премьера страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает "Радио Прага".
Обновлено в 13:09
Экономика

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».
Обновлено в 13:52
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Брестской крепости

Министерство обороны России опубликовало документы, ранее имевшие статус повышенной секретности, о защите Брестской крепости во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 07:50
Футбол

Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

Обновлено в 08:04
Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Общество

Заезд костромских выпускников на лимузинах возмутил соцсети

Обновлено в 10:54
Спорт

Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке мозга

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев ответил на появившуюся в СМИ информацию о том, что у него рак мозга.
Обновлено в 15:56
Политика

Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании

Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено в 15:54
Музыка

Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате

Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено в 03:23
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В США один человек погиб и несколько пострадали при стрельбе в баре

Один человек погиб, до десяти получили ранения при стрельбе в баре в американском городе Саутбенд в штате Индиана, говорится в Twitter полиции города.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине

В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
Обновлено в 16:04
Спорт

Российские гимнастки выиграли золото Европейских игр

Обновлено в 12:17
Театры

Балет Большого театра выступит с гастролями в Австралии

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову, на выступление труппа отправилась днем ранее, однако путь до Австралии (даже самый быстрый) занимает не менее суток.
Обновлено в 04:15
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Наука

Древнеримский свинец поможет российским ученым найти темную материю

Обновлено 21 июня в 06:45
Политика

ЦИК отказал Компартии Украины в регистрации на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украина отказала Коммунистической партии Украины (КПУ) в регистрации ее избирательного списка на внеочередных выборах Верховной рады, назначенных на 21 июля.
Обновлено вчера в 13:43
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Происшествия

У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских

Обновлено в 15:11
Футбол

Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка

В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка.
Обновлено в 14:53
Общество

Купание на пляже «Левобережный» в Москве приостановлено

Управление Роспотребнадзора по Москве приостановило купание в зоне отдыха на пляже "Левобережный" на севере столицы в связи с несоответствием воды санитарным нормам по микробиологическим показателям.
Обновлено в 13:23
Политика

Эрдоган поздравил Имамоглу с победой на выборах мэра Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу с победой на повторных выборах мэра Стамбула.
Обновлено в 14:43
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