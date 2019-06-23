Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизниВести.Ru вчера в 13:37
Марсоход Curiosity провел измерения атмосферы планеты и обнаружил поразительно высокий объем метана. Это может свидетельствовать о существовании на Марсе микроорганизмов, поскольку на Земле этот газ обычно производят живые существа, пишет газета The New York Times.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
Происшествия
Драка на Среднем Урале закончилась смертью и беспорядками
По данным следователей, причиной смерти свердловчанина стало сердечное заболевание, а не результат побоев.
Обновлено в 08:53
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Лолита призналась, что комплексовала из-за своей внешности
Певица Лолита Милявская призналась, что комплексовала из-за лишнего веса и считала себя непривлекательной.
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Общество
Грузинские кинотеатры объявили бойкот русскоговорящим зрителям
В Грузии семь кинотеатров Cavea приостановили показ русскоязычных сеансов, а именно - фильмов с русским переводом.
Обновлено в 11:23
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Общество
В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел
Обновлено в 10:23
Автоспорт
«Торо Россо»: Квят провёл стабильную гонку
Даниил провёл стабильную гонку и хорошо справлялся с шинами. Алекс уже ко второму кругу потерял пять позиций.
Обновлено в 12:51
Политика
Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьера
В Праге началась масштабная акция протеста против премьера страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает "Радио Прага".
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Политика
Туроператоры Алтайского края обеспокоены ситуацией в Грузии
Обновлено в 07:16
Технологии
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено в 11:11
Единоборства
Артем Лобов победил Пола Малиньяджи в кулачном бою
Экс-боец UFC Арттм Лобов единогласным решением судей победил бывшего чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC.
Обновлено в 02:54
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Обновлено в 11:45
Происшествия
Российская певица погибла на Волге
В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
ВКС России получили два новейших вертолёта Ми-28НМ
Воздушно-космические силы РФ получили два новейших вертолёта Ми-28НМ «Ночной охотник».
Обновлено в 13:13
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина
Путин добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Грозном напали на сотрудников ДПС у резиденции Кадырова
В Грозном совершено нападение на сотрудников ДПС, которые несли службу напротив резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 12:51
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Автоспорт
Норрис, Риккардо и Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции
Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо и финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции для обсуждения спорных эпизодов на финальном круге гонки.
Обновлено в 11:29
Футбол
Дзюба о возвращении в стан «Зенита»: Лев вернулся в прайд
Обновлено в 11:47
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети
Обновлено в 06:44
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественный алкоголь
Роспотребнадзор рассказал, на что стоит обращать внимание при покупке алкогольных напитков.
Обновлено в 01:15
Путешествия
Россияне уехали в Грузию сыграть свадьбу и не смогли вернуться
Пара из Челябинска улетела в Грузию, где планировала сыграть свадьбу, но теперь не может вернуться на родину из-за высоких цен на авиабилеты.
Обновлено в 11:59
Экономика
Газпромбанк профинансирует создание 45 га новых теплиц в Башкирии
После ввода проекта в эксплуатацию по окончании всех трех этапов современные теплицы обеспечат производство 35 тысяч тонн сельхозпродукции в год и создание сотен новых рабочих мест.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей
Студентка Вологодского государственного университета Лиза Дружинина не задумываясь, кинулась в воду, чтобы спасти двух маленьких детей.
Обновлено в 08:32
Футбол
Крицюк рассказал о состоянии Классона
Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк на своей странице в Instagram рассказал о здоровье полузащитника команды Виктора Классона.
Обновлено в 12:06
Общество
Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому
Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Политика
В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам
Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Политика
Россияне не жаловались на нарушение прав в Грузии – омбудсмен
Ранее Москалькова обратилась к грузинскому народному защитнику с просьбой помочь обеспечить права российских граждан, находящихся в Грузии.
Обновлено в 09:58