Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизниВести.Ru вчера в 13:37

Марсоход Curiosity провел измерения атмосферы планеты и обнаружил поразительно высокий объем метана. Это может свидетельствовать о существовании на Марсе микроорганизмов, поскольку на Земле этот газ обычно производят живые существа, пишет газета The New York Times.
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СМИ сообщили о найденных на Марсе признаках жизни

Московский Комсомолец10:28

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Вести.Ruвчера в 13:37

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

РБКвчера в 20:16

NYT: марсоход Curiosity обнаружил признаки живых микроорганизмов в атмосфере Марса

ТАССвчера в 20:02

На Марсе обнаружили возможные признаки жизни

РЕН ТВвчера в 20:57

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

Газета.Ruвчера в 17:04

НАСА обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

РИА Новостивчера в 20:32
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
Происшествия

Драка на Среднем Урале закончилась смертью и беспорядками

По данным следователей, причиной смерти свердловчанина стало сердечное заболевание, а не результат побоев.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

Лолита призналась, что комплексовала из-за своей внешности

Певица Лолита Милявская призналась, что комплексовала из-за лишнего веса и считала себя непривлекательной.
Обновлено в 09:12
Общество

Грузинские кинотеатры объявили бойкот русскоговорящим зрителям

В Грузии семь кинотеатров Cavea приостановили показ русскоязычных сеансов, а именно - фильмов с русским переводом.
Обновлено в 11:23
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Общество

В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел

Обновлено в 10:23
Автоспорт

«Торо Россо»: Квят провёл стабильную гонку

Даниил провёл стабильную гонку и хорошо справлялся с шинами. Алекс уже ко второму кругу потерял пять позиций.
Обновлено в 12:51
Политика

Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьера

В Праге началась масштабная акция протеста против премьера страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает "Радио Прага".
Обновлено в 13:09
Политика

Туроператоры Алтайского края обеспокоены ситуацией в Грузии

Обновлено в 07:16
Технологии

Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено в 11:11
Единоборства

Артем Лобов победил Пола Малиньяджи в кулачном бою

Экс-боец UFC Арттм Лобов единогласным решением судей победил бывшего чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC.
Обновлено в 02:54
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Обновлено в 11:45
Происшествия

Российская певица погибла на Волге

В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие

ВКС России получили два новейших вертолёта Ми-28НМ

Воздушно-космические силы РФ получили два новейших вертолёта Ми-28НМ «Ночной охотник».
Обновлено в 13:13
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина

Путин добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.
Обновлено в 08:58
Происшествия

В Грозном напали на сотрудников ДПС у резиденции Кадырова

В Грозном совершено нападение на сотрудников ДПС, которые несли службу напротив резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 12:51
Футбол

Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

Обновлено в 08:04
Автоспорт

Норрис, Риккардо и Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо и финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции для обсуждения спорных эпизодов на финальном круге гонки.
Обновлено в 11:29
Общество

Елизавета II «сбежала» из Букингемского дворца из-за нашествия крыс

Обновлено в 02:17
Футбол

Дзюба о возвращении в стан «Зенита»: Лев вернулся в прайд

Обновлено в 11:47
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети

Обновлено в 06:44
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественный алкоголь

Роспотребнадзор рассказал, на что стоит обращать внимание при покупке алкогольных напитков.
Обновлено в 01:15
Путешествия

Россияне уехали в Грузию сыграть свадьбу и не смогли вернуться

Пара из Челябинска улетела в Грузию, где планировала сыграть свадьбу, но теперь не может вернуться на родину из-за высоких цен на авиабилеты.
Обновлено в 11:59
Спорт

Сборная России по регби-7 обеспечила себе участие в отборе на ОИ-2020

Обновлено в 06:26
Экономика

Газпромбанк профинансирует создание 45 га новых теплиц в Башкирии

После ввода проекта в эксплуатацию по окончании всех трех этапов современные теплицы обеспечат производство 35 тысяч тонн сельхозпродукции в год и создание сотен новых рабочих мест.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия

Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей

Студентка Вологодского государственного университета Лиза Дружинина не задумываясь, кинулась в воду, чтобы спасти двух маленьких детей.
Обновлено в 08:32
Футбол

Крицюк рассказал о состоянии Классона

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк на своей странице в Instagram рассказал о здоровье полузащитника команды Виктора Классона.
Обновлено в 12:06
Общество

Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому

Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Политика

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Политика

Россияне не жаловались на нарушение прав в Грузии – омбудсмен

Ранее Москалькова обратилась к грузинскому народному защитнику с просьбой помочь обеспечить права российских граждан, находящихся в Грузии.
Обновлено в 09:58
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