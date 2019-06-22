Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизниВести.Ru вчера в 13:37

Марсоход Curiosity провел измерения атмосферы планеты и обнаружил поразительно высокий объем метана. Это может свидетельствовать о существовании на Марсе микроорганизмов, поскольку на Земле этот газ обычно производят живые существа, пишет газета The New York Times.
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НАСА обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

РИА Новостивчера в 20:32

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

РБКвчера в 20:16

NYT: марсоход Curiosity обнаружил признаки живых микроорганизмов в атмосфере Марса

ТАССвчера в 20:02

На Марсе обнаружили возможные признаки жизни

РЕН ТВвчера в 20:57

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

Газета.Ruвчера в 17:04

NASA обнаружило на Марсе признаки жизни

Московский Комсомолецвчера в 14:40

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Вести.Ruвчера в 13:37
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Бразилия благодаря разгрому Перу вышла в плей-офф Кубка Америки

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В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Марш равенства в Киеве: у Зеленского срочно обратились к полиции

За несколько часов до старта Марша равенства команда Зеленского напомнила, в Конституции определено, что граждане имеют равные права и свободы и равны перед законом, "а, следовательно, не может быть привилегий или ограничений по разным признакам".
Обновлено в 03:31
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Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами

Обновлено вчера в 10:23
Наука

Нейробиологи рассказали об опасности дремоты

Нейробиолог и эксперт по сну Мэтью Уокер сказал Business Insider, что чем короче ваш сон, тем короче ваша жизнь.
Обновлено вчера в 13:07
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено вчера в 06:11
Космос

Рогозин показал на видео строительство космодрома Восточный

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Twitter видео, на котором запечатлел разработку котлована под универсальный стартовый комплекс под ракету-носитель «Ангара».
Обновлено в 05:02
Политика

Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Общество

Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»

В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Кино

Путин поприветствовал участников фестиваля телефильмов «Утро Родины»

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Второго фестиваля телевизионных художественных фильмов "Утро Родины" и отметил, что такие форумы популяризуют российский кинематограф, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 04:31
Футбол

Антироссийский демарш грузинских футболистов

Во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии некоторые грузинские футбольные клубы появились на поле в антироссийских футболках.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено 21 июня в 14:32
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео

Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
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Общество

Международный олимпийский комитет открыл новую штаб-квартиру в Лозанне

Международный олимпийский комитет (МОК) торжественно открыл новую штаб-квартиру организации в Лозанне (Швейцария).
Обновлено в 05:34
Происшествия

Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault

Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено вчера в 22:13
Космос

Экипажи МКС прошли испытание разгерметизацией

Обновлено вчера в 04:38
Политика

Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено вчера в 16:07
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения

18 июня весь день Максим Галкин принимал поздравления.
Обновлено вчера в 13:06
Шоу-бизнес

Екатерина Климова впервые прокомментировала развод

Слухи о расставании Екатерины Климовой с Гелой Месхи на протяжении последних лет появлялись с завидной регулярностью.
Обновлено вчера в 13:20
Политика

Стивен Сигал попробовал башкирский кумыс

Актер станцевал башкирский танец с юной жительницей Сибая, а также попробовал кумыс.
Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие

ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ

Воздушно-космические силы России получили два новейших вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", сообщил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Шесть человек пострадали в результате ЧП с катером в Тверской области

Обновлено вчера в 17:47
Футбол

«Торпедо» разгромило старейшую футбольную команду мира

Московское "Торпедо" одержало разгромную победу в товарищеском матче над старейшим футбольным клубом из Англии – "Шеффилдом".
Обновлено в 04:34
Общество

Стало известно, сколько Тимати зарабатывает на бургерах

К 35 годам рэперу удалось многого добиться. У Тимати есть не только известный лейбл, но и собственный бизнес.
Обновлено вчера в 07:00
Спорт

Загитова упала во время проката на шоу в Японии

Обновлено в 02:51
Единоборства

Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO в тяжелом весе

Обновлено в 05:12
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
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