Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизниВести.Ru вчера в 13:37
Марсоход Curiosity провел измерения атмосферы планеты и обнаружил поразительно высокий объем метана. Это может свидетельствовать о существовании на Марсе микроорганизмов, поскольку на Земле этот газ обычно производят живые существа, пишет газета The New York Times.
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Футбол
Бразилия благодаря разгрому Перу вышла в плей-офф Кубка Америки
Обновлено вчера в 17:27
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Марш равенства в Киеве: у Зеленского срочно обратились к полиции
За несколько часов до старта Марша равенства команда Зеленского напомнила, в Конституции определено, что граждане имеют равные права и свободы и равны перед законом, "а, следовательно, не может быть привилегий или ограничений по разным признакам".
Обновлено в 03:31
Происшествия
Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами
Обновлено вчера в 10:23
Наука
Нейробиологи рассказали об опасности дремоты
Нейробиолог и эксперт по сну Мэтью Уокер сказал Business Insider, что чем короче ваш сон, тем короче ваша жизнь.
Обновлено вчера в 13:07
Экономика
После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста
Обновлено вчера в 06:11
Космос
Рогозин показал на видео строительство космодрома Восточный
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Twitter видео, на котором запечатлел разработку котлована под универсальный стартовый комплекс под ракету-носитель «Ангара».
Обновлено в 05:02
Политика
Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Общество
Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»
В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Кино
Путин поприветствовал участников фестиваля телефильмов «Утро Родины»
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Второго фестиваля телевизионных художественных фильмов "Утро Родины" и отметил, что такие форумы популяризуют российский кинематограф, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 04:31
Футбол
Антироссийский демарш грузинских футболистов
Во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии некоторые грузинские футбольные клубы появились на поле в антироссийских футболках.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено 21 июня в 14:32
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео
Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Общество
Международный олимпийский комитет открыл новую штаб-квартиру в Лозанне
Международный олимпийский комитет (МОК) торжественно открыл новую штаб-квартиру организации в Лозанне (Швейцария).
Обновлено в 05:34
Происшествия
Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault
Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено вчера в 22:13
Космос
Экипажи МКС прошли испытание разгерметизацией
Обновлено вчера в 04:38
Политика
Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено вчера в 16:07
Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления
Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения
18 июня весь день Максим Галкин принимал поздравления.
Обновлено вчера в 13:06
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые прокомментировала развод
Слухи о расставании Екатерины Климовой с Гелой Месхи на протяжении последних лет появлялись с завидной регулярностью.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
Стивен Сигал попробовал башкирский кумыс
Актер станцевал башкирский танец с юной жительницей Сибая, а также попробовал кумыс.
Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие
ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ
Воздушно-космические силы России получили два новейших вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", сообщил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате ЧП с катером в Тверской области
Обновлено вчера в 17:47
Футбол
«Торпедо» разгромило старейшую футбольную команду мира
Московское "Торпедо" одержало разгромную победу в товарищеском матче над старейшим футбольным клубом из Англии – "Шеффилдом".
Обновлено в 04:34
Общество
Стало известно, сколько Тимати зарабатывает на бургерах
К 35 годам рэперу удалось многого добиться. У Тимати есть не только известный лейбл, но и собственный бизнес.
Обновлено вчера в 07:00
Спорт
Загитова упала во время проката на шоу в Японии
Обновлено в 02:51
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50