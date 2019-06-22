Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизниВести.Ru вчера в 13:37

Марсоход Curiosity провел измерения атмосферы планеты и обнаружил поразительно высокий объем метана. Это может свидетельствовать о существовании на Марсе микроорганизмов, поскольку на Земле этот газ обычно производят живые существа, пишет газета The New York Times.
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НАСА обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

РИА Новостивчера в 20:32

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Вести.Ruвчера в 13:37

NYT: марсоход Curiosity обнаружил признаки живых микроорганизмов в атмосфере Марса

ТАССвчера в 20:02

На Марсе обнаружили возможные признаки жизни

РЕН ТВвчера в 20:57

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

Газета.Ruвчера в 17:04

NASA обнаружило на Марсе признаки жизни

Московский Комсомолецвчера в 14:40

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

РБКвчера в 20:16
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Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца

Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Полиция в Киеве вышла охранять марш активистов ЛГБТ-сообщества

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", в акции принимают участие несколько тысяч человек, многие из которых имеют при себе символику ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 03:30
Наука

Состав кишечного микробиома изменился при фибромиалгии

Медики обнаружили, что у женщин, страдающих фибромиалгией, изменяется состав кишечного микробиома, сообщается в статье, опубликованной в журнале Pain.
Обновлено 21 июня в 06:32
Шоу-бизнес

Бари Алибасов записал первое видеообращение после выписки

Обновлено вчера в 11:15
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Единоборства

В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Политика

Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день

Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Общество

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.
Обновлено в 03:48
Политика

Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси

Обновлено вчера в 06:51
Политика

При попытке госпереворота в Эфиопии убили главу штата Амхара

Ранее сообщалось, что начальник штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен получил огнестрельное ранение в ходе совершённого нападения.
Обновлено в 03:27
Музыка

Американский хореограф обвинила команду Загитовой в плагиате

Команда российской фигуристки Алины Загитовой подверглась нападкам со стороны американского хореографа Джоджо Гомез.
Обновлено в 03:45
Политика

Georgian Airways нашла способ обойти запрет на полеты в Россию

Российский Минтранс объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в России с 8 июля.
Обновлено в 01:01
Происшествия

В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек

Обновлено в 01:38
Происшествия

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла

Обновлено в 01:18
Происшествия

400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов

Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
Кино

Модель акулы-убийцы из фильма «Челюсти» передали в музей

Модель акулы-убийцы из фильма Стивена Спилберга «Челюсти» отреставрировали и передали в Музей движущихся изображений — Academy Museum of Motion Pictures.
Обновлено в 00:12
Общество

Смотровые площадки с биноклями появились в Петербурге

Смотровые площадки с биноклями появились на Университетской набережной и стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 13:14
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Политика

Трамп опроверг отмену ракетного удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменял приказ о ракетном ударе по Ирану, а лишь остановил его исполнение на данном этапе.
Обновлено вчера в 23:42
Технологии

NASA представило приложение для создания селфи в космосе

Обновлено вчера в 07:44
Общество

МВД Франции: на акцию «желтых жилетов» вышли около 12 тысяч человек

Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

В Петербурге собака спасла новорождённую девочку

В Петербурге джек-рассел-терьер по кличке Мачо спас новорождённую девочку.
Обновлено вчера в 22:49
Армия и оружие

Опубликовано видео эффектного поворота новейшего «Тигр Next»

В сети опубликовано короткое видео с новейшим российским бронеавтомобилем «Тигр Next».
Обновлено вчера в 05:51
Культура

Марина Хлебникова удивила своим видом гостей шоу Андрея Малахова

Марина Хлебникова смогла удивить гостей передачи Андрея Малахова.
Обновлено вчера в 04:46
Политика

В Европе раскритиковали Зеленского за «приступ сексизма» в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский умудрился «капитально сесть в лужу» во время своего европейского турне – в Париже у него случился «приступ сексизма», пишет Барбара Эртель в немецком издании Tageszeitung.
Обновлено в 02:47
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
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