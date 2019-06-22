Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизниВести.Ru вчера в 13:37
Марсоход Curiosity провел измерения атмосферы планеты и обнаружил поразительно высокий объем метана. Это может свидетельствовать о существовании на Марсе микроорганизмов, поскольку на Земле этот газ обычно производят живые существа, пишет газета The New York Times.
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Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца
Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Полиция в Киеве вышла охранять марш активистов ЛГБТ-сообщества
Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", в акции принимают участие несколько тысяч человек, многие из которых имеют при себе символику ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 03:30
Наука
Состав кишечного микробиома изменился при фибромиалгии
Медики обнаружили, что у женщин, страдающих фибромиалгией, изменяется состав кишечного микробиома, сообщается в статье, опубликованной в журнале Pain.
Обновлено 21 июня в 06:32
Шоу-бизнес
Бари Алибасов записал первое видеообращение после выписки
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Политика
Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день
Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Общество
В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел
В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.
Обновлено в 03:48
Политика
Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси
Обновлено вчера в 06:51
Политика
При попытке госпереворота в Эфиопии убили главу штата Амхара
Ранее сообщалось, что начальник штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен получил огнестрельное ранение в ходе совершённого нападения.
Обновлено в 03:27
Музыка
Американский хореограф обвинила команду Загитовой в плагиате
Команда российской фигуристки Алины Загитовой подверглась нападкам со стороны американского хореографа Джоджо Гомез.
Обновлено в 03:45
Политика
Georgian Airways нашла способ обойти запрет на полеты в Россию
Российский Минтранс объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в России с 8 июля.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек
Обновлено в 01:38
Происшествия
400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов
Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Кино
Модель акулы-убийцы из фильма «Челюсти» передали в музей
Модель акулы-убийцы из фильма Стивена Спилберга «Челюсти» отреставрировали и передали в Музей движущихся изображений — Academy Museum of Motion Pictures.
Обновлено в 00:12
Общество
Смотровые площадки с биноклями появились в Петербурге
Смотровые площадки с биноклями появились на Университетской набережной и стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Политика
Трамп опроверг отмену ракетного удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменял приказ о ракетном ударе по Ирану, а лишь остановил его исполнение на данном этапе.
Обновлено вчера в 23:42
Технологии
NASA представило приложение для создания селфи в космосе
Обновлено вчера в 07:44
Общество
МВД Франции: на акцию «желтых жилетов» вышли около 12 тысяч человек
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
В Петербурге собака спасла новорождённую девочку
В Петербурге джек-рассел-терьер по кличке Мачо спас новорождённую девочку.
Обновлено вчера в 22:49
Армия и оружие
Опубликовано видео эффектного поворота новейшего «Тигр Next»
В сети опубликовано короткое видео с новейшим российским бронеавтомобилем «Тигр Next».
Обновлено вчера в 05:51
Культура
Марина Хлебникова удивила своим видом гостей шоу Андрея Малахова
Марина Хлебникова смогла удивить гостей передачи Андрея Малахова.
Обновлено вчера в 04:46
Политика
В Европе раскритиковали Зеленского за «приступ сексизма» в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский умудрился «капитально сесть в лужу» во время своего европейского турне – в Париже у него случился «приступ сексизма», пишет Барбара Эртель в немецком издании Tageszeitung.
Обновлено в 02:47
Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления
Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00