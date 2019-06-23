Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизниВести.Ru вчера в 13:37

Марсоход Curiosity провел измерения атмосферы планеты и обнаружил поразительно высокий объем метана. Это может свидетельствовать о существовании на Марсе микроорганизмов, поскольку на Земле этот газ обычно производят живые существа, пишет газета The New York Times.
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На Марсе обнаружили возможные признаки жизни

РЕН ТВвчера в 20:57

НАСА обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

РИА Новостивчера в 20:32

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

РБКвчера в 20:16

NYT: марсоход Curiosity обнаружил признаки живых микроорганизмов в атмосфере Марса

ТАССвчера в 20:02

СМИ сообщили о найденных на Марсе признаках жизни

Московский Комсомолец10:28

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

Газета.Ruвчера в 17:04

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Вести.Ruвчера в 13:37
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:42, Вашингтон
Общество

В Грозном пожаловались на лишнюю работу из-за Кадырова

Работники бюджетных предприятий Грозного рассказали «Кавказскому узлу», что после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров поручил благоустроить несколько участков Октябрьского района города, их начали принуждать к участию в организованных властями субботниках.
Обновлено в 03:25
Политика

В Грузии расстроены приостановкой туристического потока из России

Приостановка туристического потока из России нанесет значительный удар по их бизнесу.
Обновлено вчера в 08:34
Политика

Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что поддерживает желание президента РФ Владимира Путина восстановить отношения между Украиной и Россией.
Обновлено в 09:09
Технологии

Nokia разрабатывает работающие в 2,5 раза дольше аккумуляторы

Над новой технологией работает компания Nokia и специалисты из Тринити-колледжа в Дублине, причем они уже запатентовали свою разработку.
Обновлено в 11:30
Общество

В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел

Обновлено в 10:23
Происшествия

Появилось видео потасовки на гей-параде в Киеве

В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества напали.
Обновлено в 10:40
Гаджеты

Смартфон Xiaomi CC9 показался на живом фото

В сети появилась фотография, на которой, если верить источнику, запечатлен еще не представленный официально смартфон Xiaomi CC9.
Обновлено в 05:06
Авто

Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»

Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
Обновлено в 04:00
Общество

На следующей неделе жара уйдет из Центральной России

Станет прохладней к концу недели и на Юге России, где ранее в отдельных регионах столбики термометров поднимались до + 40.
Обновлено в 09:36
Происшествия

На Украине разбился самолёт Ан-2

Обновлено в 07:55
Здоровье

Почти 11 тысяч жителей Удмуртии пострадало от укусов клещей

В Удмуртии с начала эпидсезона зафиксировано почти 11 тысяч случаев укусов клещей.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию.
Обновлено в 07:20
Общество

Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций

Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.
Обновлено в 08:28
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»

Обновлено в 11:08
Авто

Land Rover Defender получил прощальную версию

Издание End Edition, созданное тюнерами из ателье Kahn, получило посвежевший дизайн экстерьера, который дополнили светодиодные фары, новая передняя решетка, более широкие крылья с брутально выступающими болтами, стальные бамперы, вентиляционные отверстия капота, а окрашено все это в матовый черный цвет.
Обновлено в 02:20
Спорт

Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста

Американская фигуристка Мэрил Дэвис, выступавшая в танцах на льду, вышла замуж за бывшего фигуриста россиянина Федора Андреева.
Обновлено в 10:12
Политика

Миронов призвал ввести санкции против Грузии

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси.
Обновлено в 08:27
Футбол

Грузинские футболисты устроили демарш против России

Обновлено в 07:41
Политика

«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам

В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
Обновлено в 05:28
Политика

Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном

Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 09:27
Политика

Кудрин сообщил, что «придрейфовал» к Глазьеву

Ранее Алексей Кудрин заявил, что падение уровня жизни в стране и стремительное увеличение числа бедных может привести к «социальному взрыву».
Обновлено в 09:40
Наука

Древние люди умели готовить картофель 100 тысяч лет назад

Археологи обнаружили многочисленные остатки жареных клубней на побережье реки Класес в Южной Африке, где люди жили еще 120 тысяч лет назад.
Обновлено в 09:01
Кино

Фильм «Братство» Лунгина стал лауреатом Шанхайского кинофестиваля

Фильм "Братство" режиссёра Павла Лунгина получил "Золотой кубок" 22-го Шанхайского международного кинофестиваля за лучший сценарий.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Студентка погибла, спасая тонущих детей

В Вологде на Кубенском озере недалеко от деревни Жуково погибла студента Лиза Дружинина, спасая тонущих детей.
Обновлено в 10:54
Спорт

Гимнастка Аверина выиграла второе золото на Европейских играх

Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую награду в упражнениях с обручем на II Европейских играх, проходящих в Минске.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео

Обновлено вчера в 10:16
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Общество

Заезд костромских выпускников на лимузинах возмутил соцсети

Обновлено в 10:54
Футбол

Бонера может вернуться в «Милан»

Защитник «Вильярреала» Даниэле Бонера может вернуться в «Милан», за который он играл на протяжении 9 лет.
Обновлено в 10:55
Гаджеты

Новый смартфон Samsung Galaxy A10s появился в Федеральной базе США

Samsung Galaxy A10s в равнении с Galaxy A10 получил батарею увеличенной емкости — 3900 мАч.
Обновлено в 06:07
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