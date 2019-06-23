Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизниВести.Ru вчера в 13:37
Марсоход Curiosity провел измерения атмосферы планеты и обнаружил поразительно высокий объем метана. Это может свидетельствовать о существовании на Марсе микроорганизмов, поскольку на Земле этот газ обычно производят живые существа, пишет газета The New York Times.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:42, Вашингтон
Общество
В Грозном пожаловались на лишнюю работу из-за Кадырова
Работники бюджетных предприятий Грозного рассказали «Кавказскому узлу», что после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров поручил благоустроить несколько участков Октябрьского района города, их начали принуждать к участию в организованных властями субботниках.
Обновлено в 03:25
Политика
В Грузии расстроены приостановкой туристического потока из России
Приостановка туристического потока из России нанесет значительный удар по их бизнесу.
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что поддерживает желание президента РФ Владимира Путина восстановить отношения между Украиной и Россией.
Обновлено в 09:09
Технологии
Nokia разрабатывает работающие в 2,5 раза дольше аккумуляторы
Над новой технологией работает компания Nokia и специалисты из Тринити-колледжа в Дублине, причем они уже запатентовали свою разработку.
Обновлено в 11:30
Общество
В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел
Обновлено в 10:23
Происшествия
Появилось видео потасовки на гей-параде в Киеве
В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества напали.
Обновлено в 10:40
Гаджеты
Смартфон Xiaomi CC9 показался на живом фото
В сети появилась фотография, на которой, если верить источнику, запечатлен еще не представленный официально смартфон Xiaomi CC9.
Обновлено в 05:06
Авто
Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»
Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
Обновлено в 04:00
Общество
На следующей неделе жара уйдет из Центральной России
Станет прохладней к концу недели и на Юге России, где ранее в отдельных регионах столбики термометров поднимались до + 40.
Обновлено в 09:36
Происшествия
На Украине разбился самолёт Ан-2
Обновлено в 07:55
Здоровье
Почти 11 тысяч жителей Удмуртии пострадало от укусов клещей
В Удмуртии с начала эпидсезона зафиксировано почти 11 тысяч случаев укусов клещей.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX
Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию.
Обновлено в 07:20
Общество
Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций
Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.
Обновлено в 08:28
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»
Обновлено в 11:08
Авто
Land Rover Defender получил прощальную версию
Издание End Edition, созданное тюнерами из ателье Kahn, получило посвежевший дизайн экстерьера, который дополнили светодиодные фары, новая передняя решетка, более широкие крылья с брутально выступающими болтами, стальные бамперы, вентиляционные отверстия капота, а окрашено все это в матовый черный цвет.
Обновлено в 02:20
Спорт
Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста
Американская фигуристка Мэрил Дэвис, выступавшая в танцах на льду, вышла замуж за бывшего фигуриста россиянина Федора Андреева.
Обновлено в 10:12
Политика
Миронов призвал ввести санкции против Грузии
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси.
Обновлено в 08:27
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Политика
«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам
В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
Обновлено в 05:28
Политика
Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном
Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 09:27
Политика
Кудрин сообщил, что «придрейфовал» к Глазьеву
Ранее Алексей Кудрин заявил, что падение уровня жизни в стране и стремительное увеличение числа бедных может привести к «социальному взрыву».
Обновлено в 09:40
Наука
Древние люди умели готовить картофель 100 тысяч лет назад
Археологи обнаружили многочисленные остатки жареных клубней на побережье реки Класес в Южной Африке, где люди жили еще 120 тысяч лет назад.
Обновлено в 09:01
Кино
Фильм «Братство» Лунгина стал лауреатом Шанхайского кинофестиваля
Фильм "Братство" режиссёра Павла Лунгина получил "Золотой кубок" 22-го Шанхайского международного кинофестиваля за лучший сценарий.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Студентка погибла, спасая тонущих детей
В Вологде на Кубенском озере недалеко от деревни Жуково погибла студента Лиза Дружинина, спасая тонущих детей.
Обновлено в 10:54
Спорт
Гимнастка Аверина выиграла второе золото на Европейских играх
Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую награду в упражнениях с обручем на II Европейских играх, проходящих в Минске.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео
Обновлено вчера в 10:16
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Заезд костромских выпускников на лимузинах возмутил соцсети
Обновлено в 10:54
Футбол
Бонера может вернуться в «Милан»
Защитник «Вильярреала» Даниэле Бонера может вернуться в «Милан», за который он играл на протяжении 9 лет.
Обновлено в 10:55
Гаджеты
Новый смартфон Samsung Galaxy A10s появился в Федеральной базе США
Samsung Galaxy A10s в равнении с Galaxy A10 получил батарею увеличенной емкости — 3900 мАч.
Обновлено в 06:07