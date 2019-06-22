Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизниВести.Ru вчера в 13:37

Марсоход Curiosity провел измерения атмосферы планеты и обнаружил поразительно высокий объем метана. Это может свидетельствовать о существовании на Марсе микроорганизмов, поскольку на Земле этот газ обычно производят живые существа, пишет газета The New York Times.
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НАСА обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

РИА Новостивчера в 20:32

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

РБКвчера в 20:16

NASA обнаружило на Марсе признаки жизни

Московский Комсомолецвчера в 14:40

На Марсе обнаружили возможные признаки жизни

РЕН ТВвчера в 20:57

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

Газета.Ruвчера в 17:04

NYT: марсоход Curiosity обнаружил признаки живых микроорганизмов в атмосфере Марса

ТАССвчера в 20:02

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Вести.Ruвчера в 13:37
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Политика

Президент Грузии выступила в поддержку российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение российских властей приостановить прямое авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Трое детей выпали из кабинки аттракциона в «Сокольниках»

Обновлено вчера в 05:10
Происшествия

В Киеве несколько человек напали на участников «Марша равенства»

Несколько человек прорвались через оцепление правоохранителей и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве, следует из трансляции Громадське ТВ (Общественное ТВ).
Обновлено в 03:40
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Экономика

Западные эксперты рассказали, почему Россия пытается уйти от обвала доллара

Западные эксперты поведали, почему Россия пытается снизить свою зависимость от доллара и увеличивает свой золотовалютный фонд, пишет «ПолитРоссия».
Обновлено в 01:34
Космос

Два белых светящихся «НЛО» испугали жителей Канзас-Сити

Обновлено вчера в 04:37
Футбол

Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгами

Обновлено в 06:10
Политика

В Стамбуле проходят повторные выборы мэра

Муниципальные выборы прошли в республике 31 марта.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

Обновлено вчера в 19:05
Политика

Косачев прокомментировал ситуацию в Грузии

Сенатор отметил, что власти Грузии, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили ответственность на Россию — «безосновательно по сути и оскорбительно по форме».
Обновлено в 05:33
Происшествия

На Украине разбился самолет Ан-2

К счастью, пилот и бортинженер выпрыгнули до момента контакта самолета с землей.
Обновлено в 06:10
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

Обновлено вчера в 22:54
Общество

Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»

В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Общество

В России начались акции против фабрикации уголовных дел

На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
Обновлено в 05:37
Политика

Главы Совбезов РФ, США и Израиля обсудят сирийское урегулирование

Секретарь российского Совета Безопасности Николай Патрушев рассказал о темах, которые будут подняты на встрече в формате Россия — США — Израиль.
Обновлено 20 июня в 04:46
Происшествия

Конфликт Алибасова с диетологом попал на видео

Обновлено в 05:45
Происшествия

В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW

В Московской области девять человек пострадали в крупном ДТП.
Обновлено в 06:20
Политика

Кудрин придрейфовал к Глазьеву после слов Путина

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сфотографировался с российским экономистом и советником президента России Сергеем Глазьевым.
Обновлено в 05:54
Футбол

«Денисов был связующим звеном между коллективом и Геркусом». Как Лоськов помогает Семину в «Локо»

Корреспондент Sport24 Тигран Арутюнян встретился с помощником главного тренера "Локо" Дмитрием Лоськовым и узнал: в чем секрет Юрия Палыча Семина; кто в "Локо" — самый большой профессионал, а кто ленится; чем так хороши новички Хвича Кварацхелия и Дмитрий Живоглядов; что нужно улучшить братьям Миранчукам, чтобы стать круче; когда Лоськов будет тренировать самостоятельно.
Обновлено в 04:00
Футбол

«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Ротенбергом

Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения были подписаны с голкипером Антоном Коченковым, защитниками Владиславом Игнатьевым и Борисом Ротенбергом и полузащитником Александром Коломейцевым.
Обновлено в 06:24
Политика

Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия

В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек

В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых один несовершеннолетний.
Обновлено в 01:38
Авто

Стали известны самые популярные иномарки на вторичном рынке России

В мае 2019 года на вторичном рынке РФ было продано 378 073 легковых автомобилей – на 21,5% меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 17:25
Игры

Новый тизер мега-мода Beyond Skyrim

Команда моддеров Beyond Skyrim опубликовала к E3 2019 новый трейлер своего проекта по добавлению других регионов Тамриэля в Skyrim.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

Пожар в трехэтажном здании в Санкт-Петербурге потушен

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что пожар в трехэтажном здании Невского района города в 7 часов утра был потушен.
Обновлено в 00:59
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Политика

Путин высказался об отношениях с США

Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога.
Обновлено в 06:25
Общество

В Москве 23 июня ожидаются дождь, гроза и до 25 градусов тепла

Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза при температуре до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье.
Обновлено вчера в 23:06
Общество

«Свеча памяти» объединила тысячи свердловчан

В Свердловской области мемориальная традиционная акция «Свеча памяти» объединила тысячи человек.
Обновлено в 01:21
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