Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизниВести.Ru вчера в 13:37

Марсоход Curiosity провел измерения атмосферы планеты и обнаружил поразительно высокий объем метана. Это может свидетельствовать о существовании на Марсе микроорганизмов, поскольку на Земле этот газ обычно производят живые существа, пишет газета The New York Times.
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НАСА обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

РИА Новостивчера в 20:32

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Вести.Ruвчера в 13:37

NYT: марсоход Curiosity обнаружил признаки живых микроорганизмов в атмосфере Марса

ТАССвчера в 20:02

На Марсе обнаружили возможные признаки жизни

РЕН ТВвчера в 20:57

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

Газета.Ruвчера в 17:04

NASA обнаружило на Марсе признаки жизни

Московский Комсомолецвчера в 14:40

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

РБКвчера в 20:16
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Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье

Обновлено вчера в 23:51
Наука

В Гренландии собаки начали тонуть в воде: ученые показали, как стремительно тает вода на замерзшем острове

Население, которое кочует в Гренландии, сообщает, что количество воды сильно выросло, поэтому собаки в упряжках потопают в потоках.
Обновлено 19 июня в 22:22
Единоборства

Команда Малиньяджи попыталась вырвать у Лобова флаги России и Ирландии

Главные участники шоу, экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи и экс-боец UFC Артём Лобов, невзирая на обоюдную неприязнь, сумели сдержать эмоции и провели дуэль взглядов относительно спокойно.
Обновлено 21 июня в 17:19
Здоровье

Малышева сравнила еду с наркотиками

Обновлено вчера в 23:52
Общество

Повышаем градус: на выходных Калугу разогреет до +32

На фоне роста атмосферного давления, температура превысит средние многолетние значения на 6-7 градусов.
Обновлено 21 июня в 01:05
Политика

Валерий Меладзе заявил о нерушимой дружбе между Грузией и Россией

Братские отношения, которые веками строились между Россией и Грузией, нельзя разрушить в один день, считает певец Валерий Меладзе.
Обновлено вчера в 21:25
Политика

Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено вчера в 20:40
Общество

Британские букмекеры заработали на королевской шляпке

Обновлено 20 июня в 04:24
Спорт

Сборная России вышла в лидеры общего зачета Европейских игр

В Минске завершился первый соревновательный день вторых Европейских игр.
Обновлено вчера в 16:18
Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 13:41
Футбол

Хуммельс отказался от трансфера в «МЮ» ради возвращения в «Боруссию» Д

Обновлено вчера в 10:26
Футбол

«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом

Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны».
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Сильный пожар в Санкт-Петербурге потушен

"В 07.00 пожар ликвидирован", - проинформировали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. В результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 00:54
Экономика

Газпромбанк профинансирует создание 45 га новых теплиц в Башкирии

После ввода проекта в эксплуатацию по окончании всех трех этапов современные теплицы обеспечат производство 35 тысяч тонн сельхозпродукции в год и создание сотен новых рабочих мест.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

Кадыров напомнил, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров

Обновлено вчера в 09:56
Политика

Глава Ростуризма спрогнозировала ситуацию с турпотоком в Грузию

Турпоток из России в Грузию может снизиться на 60-70 процентов, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 пролетел на относительно низкой скорости и высоте рядом с испанским авианосцем Juan Carlos I в Балтийском море.
Обновлено вчера в 17:44
Общество

Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье

Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
Экономика

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Авто

Кроссовер Hyundai Venue пользуется огромным спросом

Новый кроссовер Hyundai Venue, выйдя в продажу 21 мая этого года, меньше чем за месяц собрал в Индии более 33 тысяч предоплаченных заказов.
Обновлено вчера в 03:37
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Путин не намерен отдавать Курилы

Обновлено вчера в 08:30
Происшествия

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Обновлено в 00:34
Спорт

Российские волейболисты обыграли сборную Болгарии в Лиге наций

Мужская сборная России провела второй матч четвертого этапа волейбольной Лиги наций в городе Куяба (Бразилия).
Обновлено вчера в 18:45
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 00:27
Футбол

Испания вышла в полуфинал молодежного ЧЕ

Сборная Испании разгромила команду Польши и вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия

Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге

Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено вчера в 17:14
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