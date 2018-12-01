Космос

На Марсе нашли странный блестящий объект
Известия
вчера в 23:44

Аппарат Curiosity обнаружил на поверхности Марса необычный блестящий предмет, похожий на самородок металла. Об этом 28 ноября сообщили в NASA. Объекту, замеченному на снимке одной из камер марсохода, дали название Little Colonsay (Маленький Колонси).
Известиявчера в 23:44

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Непонятный блестящий объект с поверхности Марса показали на фото

Вечерняя Москва02:10

На Марсе обнаружен блестящий предмет

URA.Ru00:12

На Марсе найден непонятный объект

ФАНвчера в 23:59

На Марсе обнаружен неопознанный блестящий объект

ТК Звездавчера в 23:57

На Марсе нашли странный блестящий объект

Известиявчера в 23:44

Curiosity обнаружил на Марсе непонятный блестящий предмет

РЕН ТВвчера в 23:07

На Марсе нашли неизвестный блестящий объект

РИА Новостивчера в 22:44
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 02:15, Ашберн
Космос

Стали известны сроки появления российской базы на Луне

Обновлено в 00:22
Космос

Ракету «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем установили на стартовый стол

Ракета "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11" установлена на стартовый стол на Байконуре, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:36
Космос

За контракт НАСА для лунных миссий поборются девять частных компаний

НАСА отобрало девять частных компаний для участия в тендере по отправке исследовательских проектов на Луну, сообщил в четверг глава организации Джим Брайденстайн, выступление которого транслировалось на сайте НАСА.
Обновлено в 02:05
Космос

NASA: Земля может повторить судьбу Венеры

Обновлено в 02:07
Космос

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра.
Обновлено в 01:09
Космос

Таинственные двойные астероиды обнаружили в NASA на околоземной орбите

Обновлено вчера в 18:44
Космос

В «Роскосмосе» рассказали о двигателях новой сверхтяжелой ракеты

Поскольку от закупок РД-180 США вскоре откажутся, то в России рассматривается вариант использовать хороший, проверенный временем и американцами, надежный и мощный двигатель для центрального блока нового сверхтяжа.
Обновлено вчера в 12:00
Космос

Роскосмос скрывает кризис за статистикой

Дьявол кроется в деталях, полагают эксперты: если разбирать каждое происшествие, за цифрами не скрыть громадных проблем отечественной отрасли.
Обновлено вчера в 12:04
Космос

Марс или Венера: какую планету человечество колонизирует первой

Астрофизик Стивен Хокинг неоднократно заявлял о том, что если мы, человечество, хотим выжить, то необходимо думать о переселении на другую планету.
Обновлено вчера в 08:38
Космос

Космический туризм стал привлекать все больше богатых людей

Издание Financial Times обратило внимание на то, что у обеспеченных людей проснулась страсть к космическому туризму.
Обновлено вчера в 09:39
Космос

Школьники открыли острова, а Северный флот уточнил их координаты

Гидрографическая экспедиция Северного флота на судне «Горизонт» уточнила координаты недавно открытых островов архипелага Новая Земля, сообщает пресс-служба Роскосмоса 30 ноября на официальном сайте Острова были открыты подмосковными школьниками во время «Космических смен» Роскосмоса в детском лагере «Артек».
Обновлено вчера в 09:10
Космос

«Kepler» успел открыть уникальную сверхновую перед окончанием миссии

Космический телескоп NASA «Kepler», завершивший свою миссию 30 октября 2018 года, за 8 месяцев перед отключением сделал необычное открытие, зафиксировав чрезвычайно яркий взрыв звезды в 170 миллионах световых лет от Земли.
Обновлено вчера в 14:39
Космос

Глава НАСА заявил, что Маск больше не будет публично курить марихуану

Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что доверяет американскому бизнесмену Илону Маску и уверен, что инцидент с предположительным курением марихуаны в прямом эфире комедийного шоу не повторится, сообщает издание Atlantic.
Обновлено вчера в 08:57
Космос

«Луна не безжизненна»: на Луне обнаружили «секретную базу»

В кадрах явственно можно видеть, что в центре лунного кратера находится некий ярко-оранжевый объект.
Обновлено вчера в 14:59
Космос

Сожрут ли МКС грибы и микробы?

Учёные из Института медико-биологических проблем РАН обнаружили, что на борту МКС расплодилось сто видов микроорганизмов, в том числе грибов, которые научились поедать пластик и металл.
Обновлено вчера в 22:20
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Четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размерам планета Солнечной системы; масса планеты составляет 10,7% массы Земли. Названа в честь Марса - древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу. Иногда Марс называют «красной планетой» из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей минералом маггемитом - γ-оксидом железа.
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Необитаемый остров в архипелаге Внутренние Гебридские острова, административно принадлежит области Аргайл и Бьют, Шотландия, Великобритания. Остров имеет условно круглую форму, его размер составляет примерно 1250 на 850 метров, площадь - 0,88 км², наивысшая точка - 61 метр над уровнем моря.
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