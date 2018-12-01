Космос
Аппарат Curiosity обнаружил на поверхности Марса необычный блестящий предмет, похожий на самородок металла. Об этом 28 ноября сообщили в NASA. Объекту, замеченному на снимке одной из камер марсохода, дали название Little Colonsay (Маленький Колонси).
Известиявчера в 23:44
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Стали известны сроки появления российской базы на Луне
Обновлено в 00:22
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Ракету «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем установили на стартовый стол
Ракета "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11" установлена на стартовый стол на Байконуре, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:36
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За контракт НАСА для лунных миссий поборются девять частных компаний
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NASA: Земля может повторить судьбу Венеры
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Обновлено в 01:09
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Обновлено вчера в 18:44
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Обновлено вчера в 08:38
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«Kepler» успел открыть уникальную сверхновую перед окончанием миссии
Космический телескоп NASA «Kepler», завершивший свою миссию 30 октября 2018 года, за 8 месяцев перед отключением сделал необычное открытие, зафиксировав чрезвычайно яркий взрыв звезды в 170 миллионах световых лет от Земли.
Обновлено вчера в 14:39
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Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что доверяет американскому бизнесмену Илону Маску и уверен, что инцидент с предположительным курением марихуаны в прямом эфире комедийного шоу не повторится, сообщает издание Atlantic.
Обновлено вчера в 08:57
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«Луна не безжизненна»: на Луне обнаружили «секретную базу»
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Обновлено вчера в 14:59
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Сожрут ли МКС грибы и микробы?
Учёные из Института медико-биологических проблем РАН обнаружили, что на борту МКС расплодилось сто видов микроорганизмов, в том числе грибов, которые научились поедать пластик и металл.
Обновлено вчера в 22:20