Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты необычный предмет, похожий на блестящий самородок, об этом сообщается в блоге на сайте НАСА, посвященном миссии Curiosity.

Космос Космос Российская база появится на Луне в 2036 году

Космос Космос Космический туризм стал привлекать все больше богатых людей Издание Financial Times обратило внимание на то, что у обеспеченных людей проснулась страсть к космическому туризму.

Космос Космос NASA: Земля может повторить печальную судьбу Венеры В NASA рассказали, что в будущем Земля может повторить судьбу Венеры.

Космос Космос За контракт НАСА для лунных миссий поборются девять частных компаний

Космос Космос Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра.

Космос Космос Таинственные двойные астероиды обнаружили в NASA на околоземной орбите

Космос Космос Марс или Венера: какую планету человечество колонизирует первой Астрофизик Стивен Хокинг неоднократно заявлял о том, что если мы, человечество, хотим выжить, то необходимо думать о переселении на другую планету.

Космос Космос В «Роскосмосе» рассказали о двигателях новой сверхтяжелой ракеты Поскольку от закупок РД-180 США вскоре откажутся, то в России рассматривается вариант использовать хороший, проверенный временем и американцами, надежный и мощный двигатель для центрального блока нового сверхтяжа.

Космос Космос Роскосмос скрывает кризис за статистикой Дьявол кроется в деталях, полагают эксперты: если разбирать каждое происшествие, за цифрами не скрыть громадных проблем отечественной отрасли.

Космос Космос «Kepler» успел открыть уникальную сверхновую перед окончанием миссии Космический телескоп NASA «Kepler», завершивший свою миссию 30 октября 2018 года, за 8 месяцев перед отключением сделал необычное открытие, зафиксировав чрезвычайно яркий взрыв звезды в 170 миллионах световых лет от Земли.

Космос Космос Школьники открыли острова, а Северный флот уточнил их координаты Гидрографическая экспедиция Северного флота на судне «Горизонт» уточнила координаты недавно открытых островов архипелага Новая Земля, сообщает пресс-служба Роскосмоса 30 ноября на официальном сайте Острова были открыты подмосковными школьниками во время «Космических смен» Роскосмоса в детском лагере «Артек».

Космос Космос Эксперты: Мадагаскарский метеорит прилетел из далёкого прошлого Изучение осколков гостя из далёкого космоса помогло исследователям определить его возраст – примерно 4,5 миллиарда лет.

Космос Космос Ученые объяснили связь магнитного поля со всеми живыми системами Земли