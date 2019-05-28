Экономика

На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI векаРоссийская газета 05:13

На единственном российском месторождении изумрудов, находящемся на Среднем Урале, сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.
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Найден крупнейший за 30 лет изумруд в России

Газета.Ru05:49

На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд

Интерфакс05:26

Уникальный изумруд весом 1,6 кг нашли на Мариинском прииске на Урале

РЕН ТВ05:16

На Урале нашли изумруд весом 1,6 кг

НТВ05:25

На Мариинском прииске нашли крупнейший за последние 29 лет изумруд

Областная газета04:39

На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века

Российская газета05:13

Крупнейший изумруд за последнюю четверть века обнаружили на Урале

ФедералПресс05:05
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Общество

Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Политика

Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива

Обновлено вчера в 16:16
Происшествия

В Саратовской области подросток ударил школьницу топором

Обновлено в 04:12
Политика

Россия выступает за полный вывод войск из Афганистана — Лавров

Единственный возможный путь урегулирования Москва видит в политико-дипломатическом процессе и выступает за полный вывод войск, добавил Лавров и призвал все афганские стороны к переговорам.
Обновлено в 05:29
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде

В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Политика

Националист Ярош угрожает Зеленскому «расправой на Крещатике»

По мнению Дмитрия Яроша (в прошлом глава "Правого сектора" – организация запрещена в России по решению суда), у Зеленского в данный момент есть перспективы для успешного президентского срока.
Обновлено вчера в 09:44
Политика

В Косове задержан россиянин, сотрудник миссии ООН

В Косове полиция задержала россиянина, сотрудника миссии ООН. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.
Обновлено в 05:07
Авто

Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России

Первой моделью, вставшей на конвейер предприятия Mercedes-Benz в России, стал седан Е-Class.
Обновлено в 03:58
Происшествия

В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Здоровье

В России изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено 26 мая в 11:09
Экономика

Названы причины взрывного роста цен на овощи

Цены на овощи открытого грунта - картофель, морковь, репчатый лук, белокочанную капусту - растут заметно быстрее, чем на все другие продукты.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

РФС утвердил бюджет на 2019 год

Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина теперь живет в элитном столичном жилом комплексе

Диана Шурыгина вместе с мужем переехала в элитный жилой комплекс, передает СтарХит.
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

Детский магазин на Лубянке эвакуировали в ходе учений

Обновлено в 05:38
Политика

Медведев окончательно отменил внутрисетевой роуминг в России

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев своим постановлением окончательно закрепил отмену внутрисетевого роуминга на территории страны.
Обновлено вчера в 11:04
Политика

Президент Австрии во вторник отправит в отставку правительство Курца

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправит во вторник в отставку правительство Себастьяна Курца.
Обновлено вчера в 19:03
Гаджеты

Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro представлены официально

Xiaomi анонсировала флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro. На презентации побывали корреспонденты Gizchina.
Обновлено в 05:00
Общество

Депутата, предложившего запретить Minecraft, требуют уволить

Петиция об отставке депутата Законодательного собрания Красноярского края Владимира Рейнгардта появилась в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 04:16
Общество

Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо

Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице вооруженных сил в Twitter.
Обновлено вчера в 16:13
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

В Хакасии глава района пожаловался в полицию на журналиста «России 24»

Обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24" глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев подал встречное заявление в полицию, сообщает канал "360".
Обновлено в 06:15
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Обновлено в 00:32
Армия и оружие

Появилось видео учений Украины в Азовском море

Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес

Друзья принца Гарри считают его идеальным отцом

Что же, как считают астрологи, маленький Арчи станет настоящей радостью для своего отца: всю ту любовь, которую он не получил в детстве, Гарри отдаст ребенку.
Обновлено вчера в 08:49
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