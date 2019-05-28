Экономика
На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI векаРоссийская газета 05:13
На единственном российском месторождении изумрудов, находящемся на Среднем Урале, сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.
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Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
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Экономика
Названы причины взрывного роста цен на овощи
Цены на овощи открытого грунта - картофель, морковь, репчатый лук, белокочанную капусту - растут заметно быстрее, чем на все другие продукты.
Обновлено вчера в 22:00
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РФС утвердил бюджет на 2019 год
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Петиция об отставке депутата Законодательного собрания Красноярского края Владимира Рейнгардта появилась в соцсети «ВКонтакте».
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Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице вооруженных сил в Twitter.
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В Хакасии глава района пожаловался в полицию на журналиста «России 24»
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Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
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Армия и оружие
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