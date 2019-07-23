Футбол
Футболисту Марезу могут запретить въезд на территорию ЕгиптаPravda.Ru 05:15
Футболисту сборной Алжира и "Манчестер Сити" Рияду Марезу могут запретить въезд на территорию Египта, сообщает Awarenessng.com. Игрок не пожал руку премьер-министру этой страны Мустафе Мдабули и министру спорта Ашрафу Собхи во время награждения на Кубке Африки.
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Марезу хотят запретить въезд в Египет. Он оскорбил премьера и министра спорта страны
Sport24.ruвчера в 22:17
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 05:27, Вашингтон
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