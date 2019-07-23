По сообщению издания Albawaba, лидера сборной Алжира и «Манчестер Сити» Рияда Мареза обвиняют в неуважении властей Египта. Жалоба на футболиста поступила в прокуратуру Египта после церемонии награждения Кубка Африки, который проходил в Египте.

На Мареза подали жалобу. Его обвиняют в неуважении властей Египта

Происшествия В США тело сотрудника магазина нашли на рабочем месте спустя 10 лет поисков Мужчина по имени Ларри Эли Мурильо-Монкад, бывший сотрудник супермаркета No frills ("Без излишеств"), пропавший без вести и уволенный ещё в 2009 году, как оказалось, все эти годы и не думал покидать своё рабочее место, поскольку трагически погиб на складе, однако его тело нашли только сейчас.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Общество Наркобарон Коротышка обжаловал приговор о пожизненном заключении Глава наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман, более известный как Коротышка (Эль Чапо), подал апелляцию на свое пожизненное заключение.

Политика Европа опасается сближения России и Украины после выборов в Раду Европейские страны опасаются возможности сближения России и Украины после выборов в Верховную Раду.

Общество В России ужесточили правила провоза фруктов и растений в багаже В России ужесточаются правила провоза в багаже цветов, фруктов и прочих растений. Об этом в понедельник, 22 июля сообщает "РГ".

Армия и оружие Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку Северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел недавно построенную подводную лодку, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Общество В продукты россиян добавят панцири саранчи В продукты питания россиян планируется добавить биологические добавки, в состав которых будет входить панцирь саранчи.

Политика Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.

Происшествия Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.

Общество В Кемерово ввели режим НМУ из-за лесных пожаров в Красноярском крае Напомним, на прошлой неделе министр экологии Красноярского края Павел Корчашкин сказал, что режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске не вводится по той причине, что превышений промышленных выбросов не зафиксировано.

Транспорт Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) предлагает пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках.

Политика Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.

Общество Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.

Космос Индия запустила к Луне межпланетную станцию и луноход Индия провела успешный запуск межпланетной станции «Чандраян-2» с луноходом на борту.

Армия и оружие Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

Общество В России станет сложнее получить охотничьи билеты Минприроды РФ планирует сделать более строгой процедуру выдачи охотничьих билетов – возможно, желающим его получить придется сдавать специальные экзамены на знание правил охоты и техники безопасности Минприроды РФ сочло нынешнюю процедуру выдачи охотничьих билетов формальной, как люди, получающие оружие, не знают многих важных моментов.

Политика Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.

Происшествия СМИ выяснили, как экипаж подлодки «Лошарик» мог выжить Российские моряки с секретной подводной станции АС-31 «Лошарик» могли эвакуироваться на лодку-носитель и выжить, сообщили СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию аварии.

Кино Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром» Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.

Политика Кравчук призвал не назначать иностранцев в руководство Украины Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал новые украинские власти не назначать на руководящие должности иностранцев.