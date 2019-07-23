Футбол
На Мареза подали жалобу. Его обвиняют в неуважении властей ЕгиптаМатч ТВ 22:47
По сообщению издания Albawaba, лидера сборной Алжира и «Манчестер Сити» Рияда Мареза обвиняют в неуважении властей Египта. Жалоба на футболиста поступила в прокуратуру Египта после церемонии награждения Кубка Африки, который проходил в Египте.
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