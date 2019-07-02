Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и ШарияРоссийская газета 16:34
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:20, Вашингтон
Здоровье
Ученые назвали опасные пищевые привычки, которые сокращают жизнь
Ученые составили список из 15 факторов, которые увеличивают риск преждевременной смерти.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Армия и оружие
Погибшие в результате катастрофы подводники служили в Санкт-Петербурге
Погибшие в результате катастрофы на Северном флоте подводники числятся в списках личного состава части, которая находится в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:57
Теннис
Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила в Риге оказавшуюся в центре скандала Пугачеву
Известная советская и латвийская певица Лайма Вайкуле не появилась на вокзале в Риге, чтобы встретить примадонну российской эстрады и свою подругу Аллу Пугачеву.
Обновлено в 09:30
Политика
Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир
Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.
Обновлено в 13:54
Политика
Зеленский уверен в дипломатическом урегулировании конфликта в Донбассе
По мнению украинского президента, необходимо продолжать санкционную политику по отношению к РФ Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решить конфликт в Донбассе получится только политико-дипломатическим путем.
Обновлено в 16:04
Футбол
Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
Обновлено в 10:47
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Обновлено в 08:50
Политика
Лукашенко призвал белорусов выбирать между Россией и НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, страна будет вынуждена обратиться за помощью к НАТО или России, если население откажется защищать родину.
Обновлено в 15:53
Футбол
Газпромбанк и РЖД станут официальными партнерами РФС
Другим партнером РФС станет РЖД, рассказал источник, знакомый с ходом переговоров, и собеседник в РЖД.
Обновлено в 13:38
Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Игры
Робот Железяка в новом трейлере Borderlands 3 рассказал о Пандоре
Ролик задумывался как серьёзный документальный фильм, в подробностях рассказывающий о флоре и фауне пустоши на планете Пандора.
Обновлено в 14:42
Кино
Три российских режиссера вошли в состав Американской киноакадемии
Три представителя России вошли в список членов Американской киноакадемии, которые выберут претендентов и победителей премии "Оскар", говорится в сообщении на официальном сайте организации.
Обновлено в 12:31
Политика
Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС
Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Пожар на складе хлебозавода в Иркутске локализован
Обновлено в 16:29
Армия и оружие
Украинские военные понесли потери при попытке атаковать позиции ДНР
Бойцы ВСУ совершили очередную неудачную попытку атаковать позиции ДНР.
Обновлено в 16:22
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Спорт
WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга
В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
Обновлено в 12:27
Общество
Осенняя погода ожидается в Москве на выходных
Осенняя погода с затяжными дождями и похолоданием ожидается в Москве на предстоящих выходных, 6-7 июля, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено в 16:25
Происшествия
Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы
При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Максим Виторган проводит время с Ксенией Собчак и подросшим сыном
Отечественный актер Максим Виторган продемонстрировал поклонникам, как проводит время в компании своей экс-супруги Ксении Собчак и их подросшего сына Платона.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке
Обновлено в 08:10
Кино
Объявили перерыв: Команда сиквелов «Аватара» собралась за одним столом
В настоящий момент съёмки проходят в Новой Зеландии и таким образом команда решила их отпраздновать.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека
Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Авто
Назвали трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью
По данным "Автостат", лидером по сохранению остаточной стоимости стал Toyota RAV4 с показателем 84,6-92,5% (столько осталось от цены кросса, которую в 2016-ом заплатил за него покупатель).
Обновлено в 15:59
Происшествия
Российский полковник полиции сбежала в Грузию
Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04