Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и ШарияРоссийская газета 16:34

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
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Радикалы начали акцию протеста на Майдане против регистрации Шария кандидатом в Раду

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В Киеве начался протест против регистрации Клюева и Шария на выборы в Раду

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Украинские активисты готовят новые выступления на Майдане

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На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

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Lenta.ru12:25

Шарий раскрыл «хитрый ход» новых майдановцев

Украина.ру12:51
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Ученые назвали опасные пищевые привычки, которые сокращают жизнь

Ученые составили список из 15 факторов, которые увеличивают риск преждевременной смерти.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
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Погибшие в результате катастрофы на Северном флоте подводники числятся в списках личного состава части, которая находится в Санкт-Петербурге.
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Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено на дне озера Комо

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Известная советская и латвийская певица Лайма Вайкуле не появилась на вокзале в Риге, чтобы встретить примадонну российской эстрады и свою подругу Аллу Пугачеву.
Обновлено в 09:30
Политика

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Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.
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Зеленский уверен в дипломатическом урегулировании конфликта в Донбассе

По мнению украинского президента, необходимо продолжать санкционную политику по отношению к РФ Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решить конфликт в Донбассе получится только политико-дипломатическим путем.
Обновлено в 16:04
Футбол

Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
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Футбол

Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»

Обновлено в 08:50
Политика

Лукашенко призвал белорусов выбирать между Россией и НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, страна будет вынуждена обратиться за помощью к НАТО или России, если население откажется защищать родину.
Обновлено в 15:53
Футбол

Газпромбанк и РЖД станут официальными партнерами РФС

Другим партнером РФС станет РЖД, рассказал источник, знакомый с ходом переговоров, и собеседник в РЖД.
Обновлено в 13:38
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Игры

Робот Железяка в новом трейлере Borderlands 3 рассказал о Пандоре

Ролик задумывался как серьёзный документальный фильм, в подробностях рассказывающий о флоре и фауне пустоши на планете Пандора.
Обновлено в 14:42
Кино

Три российских режиссера вошли в состав Американской киноакадемии

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Политика

Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС

Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.
Обновлено в 07:05
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено в 08:29
Происшествия

Пожар на складе хлебозавода в Иркутске локализован

Обновлено в 16:29
Армия и оружие

Украинские военные понесли потери при попытке атаковать позиции ДНР

Бойцы ВСУ совершили очередную неудачную попытку атаковать позиции ДНР.
Обновлено в 16:22
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
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Спорт

WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга

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Осенняя погода ожидается в Москве на выходных

Осенняя погода с затяжными дождями и похолоданием ожидается в Москве на предстоящих выходных, 6-7 июля, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено в 16:25
Происшествия

Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы

При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес

Максим Виторган проводит время с Ксенией Собчак и подросшим сыном

Отечественный актер Максим Виторган продемонстрировал поклонникам, как проводит время в компании своей экс-супруги Ксении Собчак и их подросшего сына Платона.
Обновлено в 06:28
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Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке

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Объявили перерыв: Команда сиквелов «Аватара» собралась за одним столом

В настоящий момент съёмки проходят в Новой Зеландии и таким образом команда решила их отпраздновать.
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Происшествия

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Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
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Российский полковник полиции сбежала в Грузию

Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
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Анатолий Анатольевич Шарий
Украинский политик
Украинский политический деятель, журналист, видеоблогер, бизнесмен. Председатель политической партии «Партия Шария» с 5 июня 2019 года. Автор публикаций об организованной преступности на Украине в 2008-2011 годах, политический беженец в Евросоюзе.
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Евромайдан
Массовая многомесячная акция протеста в центре Киева, начавшаяся 21 ноября 2013 года в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и поддержанная выступлениями населения в других городах Украины.
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