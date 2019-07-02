Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и ШарияРоссийская газета 16:34

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
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Анатолий Анатольевич Шарий
Украинский политик
Украинский политический деятель, журналист, видеоблогер, бизнесмен. Председатель политической партии «Партия Шария» с 5 июня 2019 года. Автор публикаций об организованной преступности на Украине в 2008-2011 годах, политический беженец в Евросоюзе.
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