Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и ШарияРоссийская газета 16:34
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
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Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
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Ева Меркачева заявила, что родственники Михаила Хачатуряна ей угрожают
Обновлено вчера в 16:13
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Покупателям CPU и видеокарт AMD дадут три месяца подписки Xbox Game Pass
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Общество
Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
Обновлено в 13:03
Происшествия
В столице Туниса прогремел мощный взрыв
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес
РЖД прокомментировали поездку Пугачевой по перрону вокзала на машине
Обновлено вчера в 21:37
Авто
Опубликовано первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Политика
СМИ сообщили о массовых увольнениях топ-менеджеров «Ильюшина»
За последнее время из компании "Авиационный комплекс имени Ильюшина" уволились более 80 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.
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Политика
Нино Катамадзе удалила пост об отказе выступать в России
Обновлено 30 июня в 23:00
Общество
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Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Технологии
Epam объявил о приобретении разработчика решений для электронного обучения Competentum
Epam Systems, поставщик услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения, объявил о приобретении Competentum.
Обновлено в 11:17
Культура
Архитекторы назвали лучший дом мира
Архитекторы журнала The Architectural Review назвали самым лучшим в мире домом жилую постройку в японском городе Курасики.
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Футбол
Зе Луиш покинул московский «Спартак»
Обновлено в 07:44
Гаджеты
NVIDIA выпустила новые видеокарты серии RTX Super
NVIDIA официально представила ожидаемые игровые видеокарты GeForce RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER и RTX 2080 SUPER.
Обновлено в 09:58
Экономика
Промсвязьбанк взыщет с компаний братьев Ананьевых более 8 млрд рублей
Решение о взыскании более 8 млрд руб с компаний братьев Ананьевых в пользу Промсвязьбанка подтвердил девятый арбитражный апелляционный суд Москвы, 2 июля сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 18:24
Футбол
Мораес официально стал игроком «Астон Виллы»
«Астон Вилла» объявила о переходе в команду нападающего «Брюгге» Весли Мораеса. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро.
Обновлено в 20:18
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы
Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 14:37
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено в 17:22
Политика
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено в 17:48
Общество
Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником
Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником Итальянская актриса и модель рассказала о крахе очередного романа в интервью французскому журналу "F".
Обновлено в 10:28
Наука
В Египте нашли десятки странных мумий
При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.
Обновлено вчера в 09:39
Армия и оружие
Атака на саудовский аэропорт — США осудили хуситов, а заодно и Иран
Воздушную атаку йеменских хуситов против саудовского аэропорта Абха осудили в Госдепартаменте США, об этом 2 июля заявила руководитель пресс-службы ведомства Морган Ортэгус, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:42
Экономика
В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 16:28