Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и ШарияРоссийская газета вчера в 16:34
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
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На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Российская газетавчера в 16:34
Радикалы начали акцию протеста на Майдане против регистрации Шария кандидатом в Раду
Взгляд.рувчера в 14:12
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